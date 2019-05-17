Николаевский апелляционный суд разрешил Новотворову вернуться на должность директора КОПа

Николаевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об отстранении Глеба Новоторова с должности директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаева.

Об этом сообщил адвокат Глеба Новоторова во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения его клиенту, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 22 марта Заводский райсуд Николаева повторно отстранил от должности директора КОПа Глеба Новоторова до мая из-за скандала по некачественному питанию детей в детских садах и школах.14 мая Заводский райсуд Николаева избрал Новоторову меру пресечения.

– Относительно сроков отстранения от должности, то определением апелляционного суда, то это определение о продлении сроков отстранения было отменено. Мы его еще не получили, но суд, конечно, откинул такие же доказательства, те же риски, на которые ссылался прокурор в этом ходатайстве о продлении сроков отстранения от должности. Апелляционный суд с этим не согласился, – отметил адвокат Новоторова.

– Он только сейчас должен приступить к работе, если будет это определение, если мэр продлит с ним этот контракт, – добавил адвокат.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

При этом, директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и собирается встретиться со следователем.

Кроме этого, стало известно, что николаевский КОП повторно закупил масло у фирмы, которая фигурирует в «маргариновом скандале».