СПЕЦТЕМА Коронавирус: для эвакуации по Украине заболевших вирусом граждан спасателям выделили спецвертолет

Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже девятый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят четырнадцатидневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

Тем временем китайский вирус обнаружен в многих странах Европы, в том числе и ближнего зарубежья.

С событиями, которые связаны с ситуацией из-за вируса в Украине и в мире с момента эвакуации украинцев из Китая, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию.

08:34 Министр внутренних дел Арсен Аваков зявил о том, что заразившихся коронавирусом украинцев будут доставлять в больницы на специальном вертолете.

Специальный вертолет Ми-8, уже заступил на круглосуточное дежурство в системе ГСЧС.

– Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство с сегодняшнего вечера (речь о 27 февраля - ред.). Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции. За один рейс такой вертолет может взять на борт 4-6 больных. Это специальный вертолет, эвакуация на котором возможна на 1200 километров, то есть, по сути, по всей территории страны... И специалисты готовы работать в самых суровых условиях, – рассказал Арсен Аваков

Он также уточнил, что вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки.