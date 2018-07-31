Палько сообщил управляющей фирме «Місто для людей Миколаїв», что договора с ней недействительны: Сенкевич отстранил его от должности

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько, в понедельник, 30 июля, направил письмо фирме «Місто для людей Миколаїв», выигравшей в конкурсе по отбору управляющей компании, в котором сообщил о недействительности заключенного с ней договора. Существует вероятность, что на момент подписания данного документа он уже был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Письмо, с изложением причин, по которым договор является недействительным, имеется в распоряжении «Преступности.НЕТ» и опубликовано на сайте департамента ЖКХ. В частности, в нем указано, что от лица департамента договора подписывал Александр Репин, у которого на момент заключения договоров не было на то полномочий.

Как известно, для того, чтобы разобраться с ситуацией вокруг конкурса по отбору управляющей компании депутаты Николаевского городского совета создали контрольную комиссию. В ходе ее очередного заседания, которое состоялось сегодня, во вторник, 31 июля, выяснилось, что вчера, директор департамента ЖКХ Андрей Палько был отстранен от должности.

По словам юриста департамента ЖКХ, вчера городской голова Александр Сенкевич подписал два распоряжения. Одно об отстранении Палько от должности с 30 июля до 24 сентября, а второе о проведении служебного расследования по его работе. Основанием для отстранения Палько, по словам юриста, стала докладная записка вице-мэра Юрия Степанца.

Тот факт, что Палько снова отстранили от должности вызвали вопросы у представителей контрольной депутатской комиссии. В частности, депутат Елена Киселева, предположила, что отстранение Палько – это сведение личных счетов.

— Все эти копии заверьте и отдайте нам под протокол, мы прикрепим их к материалам комиссии, потому что у меня это начинает вызывать уверенность в том, что это личное сведение счетов или что-то подобное, — заявила Киселева.

Как выяснилось, распоряжение об отстранении Палько было получено уже после завершения рабочего дня, в 17.12, что, по словам представителя мэрии и было указано в книге учета документации в канцелярии. В связи с тем, что распоряжение было подписано после завершения рабочего дня, депутат Сергей Исаков, попросил прикрепить документы к материалам комиссии с четким обозначением времени, когда это распоряжение было подписано.

— Мы вчера целый день работали с человеком, который на вчерашний день был директором департамента. И лично я хочу понимать, были у нас официальные отношения или как? Если он с 30 уволен, то есть отстранен, — заявил Исаков.

В свою очередь Палько задался вопросом о том, есть ли к распоряжению о его отстранении докладная записка Степанца, в котором изложено обоснование его отстранения.

— Там написано, что по материалам докладной записки. Докладная записка есть к распоряжению? — спросил он. Оказалось, что записки нет. —То есть основание для проведения служебного расследования на данный момент отсутствует? — задал еще один вопрос Палько.

После этого депутат Игорь Дятлов, предложил обратиться к Степанцу с просьбой предоставить докладную записку, а на время, пока документ готовится, продолжить работу комиссии вместе с Андреем Палько.

— Я думаю, что нужно запросить эту докладную записку, а пока нам будут ее готовить, принять решение, чтобы Андрей Николаевич продолжил работать с комиссией по конкурсу. Надеемся, что Юрий Степанец предоставит нам сюда докладную записку, — сказал Дятлов.

На это депутат Вячеслав Карцев сообщил, что по его информации Степанец в отпуске. Комиссия продолжила свою работу, но в закрытом режиме. На данный момент времени остается неясным, является ли официальным письмо Андрея Палько, направленное компании «Місто для людей Миколаїв», так как существует вероятность того, что на момент его подписания, он не являлся должностным лицом.

Позже, на своей странице в Facebook Андрей Палько опубликовал распоряжение о своем отстранении.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.