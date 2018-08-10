«Это фарс, а не конкурс»: На исполкоме Николаевского горсовета повздорили из-за выбора управляющей компании и поручили готовить иск в суд

Отстраненный директор департамента ЖКХ Николавского горсовета Андрей Палько озвучил результаты проверки процедуры конкурса по выбору управляющей компании для сотен домов и назвал победу компании «Місто для людей – Миколаїв» фарсом. Это его заявление вызвало ряд споров между некоторыми членами исполкома николаевского городского совета и мэром города Николаева, которые вылились в поручения юристам горсовета готовить иск в суд относительно этого конкурса и действий определенных чиновников ДЖКХ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор ДЖКХ Андрей Палько начал с того, что конкурс на выбор управляющей компании можно было провести еще в 2016 или в 2017 году, но он не стал инициировать этот вопрос, поскольку, по его словам, тогда коммунальные предприятия были бы лишены возможности участвовать в таком конкурсе из-за невозможности организовать конкурентную среду.

– Судя по тем материалам, которые я проанализировал, то конкурс как таковой у нас не состоялся вообще. Это не конкурс – это был фарс, это была ширма, – начал Палько.

В этот момент его остановил городской глава Александр Сенкевич и спросил в качестве кого Палько здесь выступает. Тот пояснил, что в качестве специалиста, которому решением исполкома поручили разобраться со скандальным конкурсом по выбору управляющей компании.

– Давайте без политических заявлений: «фарс-шмарс, продали полгорода». Давайте конкретно, если технический специалист – техническим языком, – отметил Сенкевич.

Андрей Палько отметил несколько основных нарушений, которые он выявил в ходе анализа документации. По его словам, конкурсная комиссия была подконтрольной замдиректору ДЖКХ и депутату горсовета Александру Репину и состояла из его подчиненных и коллег. Он также отметил, что в комиссия не было квалифицированных специалистов в юриспруденции, экономике и сфере ЖКХ.

Кроме того, по словам Палько, была смена лотов на конкурс, и в них включили дома, которые в большинтве находятся на обслуживании коммунальных, а не частных предприятий.

– Максимально старались ввести людей в заблуждение. Максимально главой комиссии Репиным проговаривалось, что конкурса не будет, а это проводится в рамках каких-то тестовых вариантов, вводились в заблуждение как члены комиссии, таки сами участники, городские предприятия, так же и работники департамента жилищно-коммунального хозяйства… Следующий момент – это создание препятствий для наших городских предприятий для участия в этом конкурсе. Хочу остановиться на нескольких моментах. Во-первых, это изменение объектов конкурса. То есть если мы говорим о том, что изначально объектами конкурса были даны дома, которые должны были войти на рассмотрение, то буквально за пять дней до окончания был изменен список объектов и соответственно предприятия должны список пересмотреть и переделать документацию. Второе – технические характеристики домов, что основное для формирования тарифов и расценок. Они даны за три дня до конкурса. Как в таком случае можно было предприятию подготовится? Провести расчеты, проработать экономистам, провести расчеты на тысячи листов, просчитать сотни домов и дать правильный тариф – основной критерий оценки? – подчеркнул Палько.

Также он отметил, что требования к материально-имущественным ресурсов фактически не давали возможность выиграть конкурс коммунальными предприятиями, а сами поводы отклонения конкурентов – с нарушениями закона.

– Почему-то «Місто для людей – Миколаїв» смогло подготовить всю документацию, сделать все расчеты. Если кто подумает, что у них нет ошибок, то их там тоже много. Я их видел. Там предложены трудовые книги и списки людей, которые работают в Кременчуге, Запорожье, Мариуполе. Эти люди уж точно не приедут в Николаев, как и техника, оборудование, – высказался докладчик.

Также он подчеркнул, что тариф ООО «Місто для людей – Миколаїв» 6 гривен за квдартный метр против 4 гривен за подобные услуги от КП. По его подсчетам, месячная разница при общей обслуживаемой площади в 2500 квадратных метров только по трем лотам составляет пять миллионов гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич в свою очередь спросил, почему Палько нарушения требования временной контрольной комиссии и озвучил ряд ее выводов.

Кроме того, член исполкома Владимир Тимошин подчеркнул, что Александр Репин не был отстранен по результатам сессии горсовета и просто ушел в отпуск. Он предложил проголосовать исполкому за то, чтобы юрдепартамент подготовил иск о признании незаконным победу ООО «Місто для людей – Миколаїв» и чтобы на следующее исполкоме рассмотрели возможность подать этот иск в суд.

Кроме того он отметил о незаконных действиях замдиректоров ДЖКХ Виталия Кузнецова, который уполномочил Александра Репина подписывать договора с управляющей компанией, и самого Репина, который закрывал сотрудницу ДЖКХ, пока она не проставить печать на всех договорах, а также по причине хищения из ДЖКХ жесткого диска с информацией. Тимошин также предлагал пока отстранить Репина и Кузнецова от должностей.

Такие заявления вызвали спор и обсуждение с мэром Сенкевичем. Он высказался, что многие манипулируют этим вопросом и приплетают в тему, как факт победы управляющей компании, так и проблему тарифов на услуги по обслуживанию домов. По его словам, в городе нет конкуренции в этой сфере, и коммунальные ЖЭКи хотят при низкой цене услуги просто получать дотации с городского бюджета. Он отметил, что все городские предприятия должны активно и конкурентно работать непосредственно с жильцами домов, предлагать более качественную услугу и ее стоимость и подписывать договора с каждым домом отдельно.

Также Сенкевич назвал предложение Тимошина двойным стандартом, поскольку тот иногда сетует, что некоторые проекты решений якобы выносятся с нарушением сроков, а тут сейчас сам «с голоса» выносит предложение по проекту решения.

После ряда перепалок в итоге члены исполкома все же поддержали предложение, чтобы юристы горсовета к следующему заседанию исполнительного комитета подготовили иск о признании незаконным победу ООО «Місто для людей – Миколаїв» в конкурсе на управляющую компанию, а также справку с оценкой конкурса с юридической точки зрения.

Как известно, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Комментируя итоги отбора управляющей фирмы, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договора с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

После этого, по решению сессии Николаевского городского совета, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения им своих полномочий.

В частности, члены исполкома приняли решение досрочно отозвать директора ДЖКХ Андрей Палько с отпуска, чтобы он разобрался в конкурсе. Так, он заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что замдиректор ДЖКХ Алекснадр Репин не имел права самовольно подписывать договора с управляющей компанией без утверждения исполкома.

В первый рабочий день, Палько направил письмо фирме «Місто для людей Миколаїв», выигравшей в конкурсе по отбору управляющей компании, в котором сообщил о недействительности заключенного с ней договора. Существует вероятность, что на момент подписания данного документа он уже был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Однако в этот же день, мэр Александр Сенкевич отстранил его от обязанностей и назначил повторную проверку.

Отметим, что управляющая компания будет обслуживать около 878 домов, общей площадью 2 548 662 м2. «Місто для людей» будет оказывать полный комплекс услуг по обслуживанию жилых домов, начиная с аварийных ситуаций и заканчивая текущим ремонтом. В планах нанять до 750 сотрудников, которые будут обслуживать дома в Ингульском и Корабельном районах, а также микрорайоне Соляные.