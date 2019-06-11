«Для них это только начало пути»: Президент уволил замглав СБУ Фролова и Косинского, а также пять руководителей спецслужбы в областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителей главы Службы безопасности Украины Олега Фролова и Владислава Косинского из-за их возможной причастности к противоправным деяниям во время предвыборной кампании.

Об этом на брифинге во вторник, 11 июня, сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Руслан Рябошапка.

«Были уволены два заместителя главы Службы безопасности Украины. Это те люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе (которые) совершались во время избирательной кампании. Для них это только начало пути. Я имею в виду увольнение. Другие вещи будут уже осуществляться в процессуальном порядке. Речь идет об увольнении двух заместителей главы СБУ Фролова Олега Владимировича, а также Косинского Владислава Владимировича», - сказал Руслан Рябошапка.

Отметим, что Фролов в СБУ курировал департамент оперативно-технических мероприятий, а Косинский – контраразведовательную защиту экономики.

Кроме того, Зеленский уволил и начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

«Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой», – сказал Рябошапка.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении в запас первого заместителя председателя Службы безопасности Украины, генерал-полковника Виталия Маликова.

Также напомним, что у Зеленского готовят реформирование СБУ, чтобы избавить ведомство от несвойственных функций.

До этого, 23 мая, в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, после этого заявил, что «больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих».

Также напомним, как ранее в Николаеве ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. 17 апреля представители «Захід» во время пресс-конференции заявили, что в результате давления местного управления СБУ и таможни их фирма понесла убытки на 5 миллионов гривен.

Стоит напомнить о еще одной аналогичной ситуации в Николаевской области. 1 марта сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ.

Отметим, в феврале этого года в Николаеве СБУ устроила облаву на легальный покер-клуб. Во время облавы силовики изъяли мебель и фишки, хотя суд дал разрешение на компьютеры и документы о деятельности казино.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Стоит отметить, что заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в комментарии «Цензор.НЕТ» ранее раскритиковал Службу безопасности Украины, заявив, что СБУ как разведывательная служба не должна заниматься экономическими и коррупционными преступлениями.