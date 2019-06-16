КСУ продолжит рассмотрение дела о конституционности роспуска Рады 18 июня

Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела об указе Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.

Об этом свидетельствует повестка дня на сайте КСУ.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» (закрытая часть пленарного заседания)», – говорится в повестке.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе «Народного фронта» в Конституционный Суд был направлен иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего указа Зеленского. 11 июня Большая палата Конституционного Суда Украины рассматривала в отрытом заседании иск на указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

Отметим, что согласно социологическому опросу, только 8% украинцев являются противниками досрочных выборов в Раду.