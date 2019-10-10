Вице-мэр Омельчук предложил отдать «Николаевоблтеплоэнерго» в подчинение его департамента: «Будет с кого спрашивать»

Заместитель николаевского городского головы, начальник департамента энергоэффективности Александр Омельчук считает целесообразным переподчинить ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» его департаменту.

Об этом он заявил в среду, 9 октября, в ходе комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета финансов и социально-экономического развития.

В ходе обсуждения ситуации, сложившейся на предприятии, Александр Омельчук ответил, что КП сейчас подчиняется Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, поскольку оно его финансирует. Тем не менее, за вопросы, возникающие на предприятии, отвечает и Департамент энергоэффективности. В связи с этим, по словам Омельчука, возникают проблемы.

— Не очень понятно, кто же за все отвечает. Фактически по распоряжению мэра предприятие подчинено мне, но финансируется через Департамент ЖКХ, который подчиняется другому заму. От этого возникает коллизия, мы в этой коллизии живем уже полтора года, когда этим вопросом занимаемся и я хочу сказать, что она негативно влияет на четкость планирования, решения и когда несколько ответственных, то потом бывает, что не с кого спрашивать, - сказал Омельчук.

Вице-мэр предложил закрепить «Николаевоблтеплоэнерго» за его департаментом, чтоб только он нес ответственность за развитие предприятия.

— Целесообразно все-таки было бы закрепить подчинение. Я бы предлагал все-таки сделать это за Департаментом энергетики, коль такая структура в городской власти есть, финансировать предприятие с профильной программы и тогда будет с кого спрашивать, - добавил вице-мэр.

Предложение Омельчука поддержал депутат Павел Зоткин, а его коллега – депутат Сергей Карцев назвал предложение «натянутым и политическим».

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.