«Днепразот» решил возобновить выпуск жидкого хлора для питьевой воды

Завод «Днепразот» решил возобновить выпуск жидкого хлора, который используется украинскими водоканалами для обеззараживания питьевой воды.

Об этом говорится на сайте предприятия.

«В настоящее время на предприятии закончены подготовительные работы к включению производства хлорной группы цехов. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции (жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной)», - идет речь в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды.

В Ассоциации водоканалов Украины заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы.

Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля. После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.

На сессии Николаевского горсовета 17 июля мэр Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.

19 июля сообщалось, что запасов жидкого хлора у «Николаевводоканала» осталось до 20-22 июля, а объемы хлорирования питьевой воды снижены до минимального уровня и это повлекло увеличение колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации. В тот же день, несколько позже, по информации руководителя ГКП «Николаевводоканал» сообщалось, что 18 июля предприятие пополнило запасы жидкого хлора.

20 июля в СБУ сообщили о начале проверке действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для очистки питьевой воды в Украине.