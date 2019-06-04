В Николаеве приостановили подготовительные работы на Соборной площади, чтобы полностью ее оградить

Во вторник, 4 июня, на Соборной пощади в Николаеве приостановили подготовительные работы, потому что на строительном объекте не обеспечена полная безопасность.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры.

Саму площадь строители оградили заборами и оградительной лентой, однако не по всему периметру и горожане могут зайти на стройплощадку. В частности, активисты, которые были на месте вызвали полицию, потому что горожане могут пострадать, если будут проходить через нее. К тому же строители работают без касок.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал, который прибыл на место, согласился с тем, что это нарушение.

В частности, в ходе общения поднимался вопрос касательно фундамента старого магистрата. По словам Цымбала на место вызовут археологов, чтобы те исследовали находку и рассказали, в каком она состоянии.

Пока что строители приостановили все работы на объекте.

Отметим, ранее издание «Свидок.Инфо» сообщало, что во время установки новых фонарей на Соборной площади и прокладки кабеля для освещения нашли фундамент старого Магистрата, однако его закопали обратно. В связи с этим не стали прокладывать кабель для освещения с восточной стороны площади.

Справка:

Николаевский городовой магистрат - сословный выборный орган городского самоуправления города Николаева в 1790-1866 года. Первоночально площадь Соборная называлась Магистратской. Здание было сооружено по проекту И.Е. Старова в оригинальном стиле классицизма с элементами характерными для южноевропейской архитектуры.

Разрушение площади началось в 20-х годах ХХ века. С 1869 года площадь переименовали в Соборную. Позже ей дали название Советская, в 40-х годаа порой ее называли Театральной площадью. Затем утвердили название имени Владимира Ленина. 14 мая 2015 года решением Николаевского городского совета площади возвращено историческое название - Соборная площадь.



Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.