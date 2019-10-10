Мужчина, задержанный на передаче метадона в колонию на Николаевщине, отделался штрафом в ₴850 – он сказал, что ошибочно передал наркотики

В Николаевской области суд наказал штрафом в 850 гривен мужчину, которого задержали на передаче наркотиков в Казанковскую исправительную колонию.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Казанковского районного суда Николаевской области.

Он якобы нашел метадон более года назад и решил спрятать его подальше от жены и детей, а через время забыл. В июле этого года он снова нашел наркотик и перепрятал его – в один из круассанов.

Потом он якобы собирался навестить товарища, который отбывает наказание в Казанковской колонии, и когда собирал ему «передачку», то ошибочно положил к продуктам упомянутые круассаны. Сотрудники колонии при проверке продуктов нашли три свертка с метадоном.

Прокурор и обвиняемый пришли к согласию относительно квалификации преступления по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта. Также стороны согласовали и наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

В итоге суд утвердил это соглашение о признании виновности, назначив вышеуказанное наказание штрафом.

Напомним, как ранее в интервью «Преступности.НЕТ» экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством. В ГБР продолжают расследование этих фактов коррупции и сетуют на сложность сборов доказательств в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

Также напомним, как экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого добавим о том, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Еще добавим, как в колонии на Днепропетровщине заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы. А несколько ранее в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных из-за жалоб на условия содержания, тогда заключенные захватили часть колонии, сожгли одно помещение и пожарный автомобиль.