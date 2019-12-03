«Я удивлен», – зампрокурора Николаевщины Божило отрицает свою причастность к захвату завода металлопластиковых окон

Степан Божило Заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило опровергает все заявления адвокатов, которые обвиняют его в причастности захвата предприятия «Конкордпласт-2000», и в том, что он был намерен подставить супруга судьи Центрального райсуда посредством дачи ему взятки.

Об этом Божило рассказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

– Я удивлен. Удивлению моему нет предела. Этим конференциям, этим высказываниям, потому что я, честно говоря, в шоке. Это первое. Второе – я всегда работаю исключительно в рамках законодательства и никогда себе не позволял за него выходить. В-третьих, этого адвоката я знаю, она входит в круг знакомых моих знакомых, но никогда с подобными вопросами я не обращался. Но если адвокаты обратились непосредственно в правоохранительные органы, я это приветствую – пусть они обращаются, регистрируют другое производство, расследуют теми путями, которые предоставляет УПК, и устанавливают истину. Это все, что я могу сказать, – отметил Божило.

Что касается пресс-конференции в Киеве, на которую он пригласил адвоката, чтобы представить интересы одного из соучредителей «Конкордпласта», то Божило это также отрицает, и заявил, что о противостояниях вокруг завода узнал из СМИ.

– Я к этому предприятию не имею никакого отношения. Я об этом предприятии знаю со средств массовой информации. Я никогда не был никаким процессуальным руководителем в этих делах, никаким образом не имел отношения. Есть сотни производств, в которых я занимаюсь процессуальным руководством, но ни более, ни менее, – добавил зампрокурора Николаевской области.

Также Степан Божило отрицает и обвинения в организации подброса гранаты на территорию предприятия с целью дискредитировать Титова и сфабриковать еще одно производство против нет.

– Я не могу это прокомментировать, потому что это как минимум полный бред. Я к Владимиру Владимировичу (Тимошину, – ПН) отношусь с уважением и не знаю, с какими целями он это делал. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, для чего люди это делают, но я очень удивлен, – отметил Божило.

– Публикации о том, что я ездил заграницу в служебное время – полный бред. Да ездил, да есть служебный документ, но я был на тот момент в отпуске. Все люди ездят куда-то. Кто-то в Египет, Турцию, а что тут такого, – добавил он.

Относительно заявления о том, что Божило инициировал вопрос о даче взятки супругу главы Центрального райсуда Николаева Галины Подизгун, чтобы иметь влияние на нее, Божило ответил кратко:

– Ну это вообще бред сумасшедшего. Фантазия у людей хорошая, скажу честно.

На вопрос о судьбе уголовных производств, которые афишировались прокуратурой, как резонансные, но в итоге так и не были доведены до логического завершения, то Божило переложил ответственность и на другие ведомства, которые занимались расследованием.

– Что касается дела Титова, то обратитесь к адвокатам, которые, как я слышал, плотно не хотят, чтобы это дело дошло в судебные органы и начало рассматриваться по сути. Это, во-первых. Во-вторых, есть другие замы прокурора Николаевской области, которые тоже процессуальные руководители в разных делах, занимаются уголовными производствами, курируют их. Я для себя не могу понять, почему всем настолько интересна моя фигура. Вот честно. Кроме этих дел были еще, образно говоря, тысячи уголовных производств, которые были резонансными, но почему-то вашим сайтом или теми же адвокатами и поднимается такое внимание этим производствам. Я так понимаю, есть какой-то интерес, связанный с каким-то непонятными вопросами. А в других вопросах, есть же люди, которые имеют высшее юридическое образование, высшее медицинское. Я же, например, не хожу к врачам и не говорю, по каким методикам им нужно лечить людей. Почему все ходят и рассказывают, как мне нужно работать. Я смотрю на эту ситуацию, складывается впечатление, что я самое страшное зло в области. Больше меня преступника нет. (...) Есть же другие замы, другие руководители правоохранительных органов, они тоже делают определённую работу, связанную с расследованиями уголовных производствах. Почему такое пристальное внимание к Божило? – резюмировал зампрокурора Николаевской области.

Как известно, адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

Позже адвокат Владимир Тимошин опубликовал видео опроса мужчины, который заявил, что ему звонил соучредитель завода «Конкордпласт 2000» Владимир Приходько и предлагал организовать нападение на это предприятие, чтобы обвинить в этом Михаила Титова, а ответственность за это исполнители не понесут из-за содействия зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

При этом Тимошин предполагает, что Тарас Дунас на должности прокурора Николаевской области мог знать о действиях его заместителя Степана Божило при захвате завода «Конкордпласт 2000» и о ряде других злоупотреблений прокуроров, поэтому с этим должен разобраться Генеральный прокурор Украины Руслан Рабошапка.

Напомним, в феврале в 2018 года в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтожении документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на директора и соучредителя Андрея Кривохижу «Конкордпласт 2000». А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.

29 ноября 2018 года в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через Хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

16 октября 2019 года Кассационный суд оставил в силе решение Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Одессы, которым признано незаконным «собрание» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.