СПЕЦТЕМА Коронавирус: Эвакуированных в Новые Санжары людей могут выпустить из обсервации 5 марта

В мире продолжается эпидемия нового коронавируса COVID-19, который обнаружен уже в более чем 50 странах, в том числе европейских.

В Украине же пока констатируют отсутствие этого заболевания, а все, у кого возникают подозрения на коронавирус, проходят тщательную проверку медиками.

Тем временем эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы продолжают находиться в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах. Сама зона обсервации охраняется силовиками.

С событиями, которые связаны с ситуацией из-за вируса в Украине и в мире, с момента эвакуации украинцев из Китая, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля.

«Преступности.НЕТ» продолжает отслеживать ситуацию:

10:49 Генеральное консульство Украины в Милане с 2 марта восстанавливает общий прием граждан.

Об этом сообщается на странице консульства в Facebook.

Напомним, что на севере Италии зафиксировали широкое распространение коронавируса.

«При посещении консульства просим всех соблюдать рекомендации итальянских санитарных служб по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию ​​при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности – медицинскими масками и резиновыми перчатками», - сообщили в консульстве.

10:40 Власти Франции в пятницу, 28 февраля, рекомендовали гражданам воздерживаться от рукопожатий, чтобы предотвратить заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Число подтвержденных случаев в стране увеличилось с 19 до 57, сообщает «Левый берег» со ссылкой на Reuters.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также будет закрывать несколько школ в районе Уаза к северу от Парижа после окончания каникул, чтобы остановить распространение коронавируса.

- Вирус сейчас циркулирует на нашей территории... Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки, - сказал Веран журналистам на ежедневном брифинге.

Министр обороны Флоренс Парли в своем Twitter заявила, что несколько случаев заражения COVID-19 были выявлены на военной базе Creil, к северу от Парижа. Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в пятницу, что в субботу, 29 февраля, правительство соберется для обсуждения кризиса в области здравоохранения.

10:37 Утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр «Новые Санжары», если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными.

Об этом в интервью «Громадському» сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

- Мы еще должны переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, они (эвакуированные) уже в четверг смогут быть в своих родных городах, - рассказала министр.

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта. Если коронавирус не обнаружат, эвакуированные и сама министр смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.