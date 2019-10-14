«Я не уверен, что мы найдем 32 миллиона. И 23 тоже», - Сенкевич о долге «Николаевоблтеплоэнерго»

Николаевский городской голова не знает, возможно ли будет погасить долги ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», найдя 32 миллиона, или хотя бы 23 для погашения задолженностей по зарплате.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Комментируя решение депутатской комиссии по вопросам бюджета, которые проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго», Сенкевич сказал, что вопрос таким образом не решится.

— Рекомендовать можно все, что угодно. Давайте порекомендуем выделить 300 миллионов, я сам могу написать рекомендацию финдепартаменту. Финдепартамент не занимается выделением денег. Еще раз объясните это горожанам. Финдепартамент занимается, всего лишь, сведением табличек, в которые попадают распорядители средств. Эти главные распорядители – Департамент ЖКЗ, управления капитального строительства, управление образования, - сказал Сенкевич.

По словам мэра, средства на погашение долга будут искать распорядители средств, однако рекомендованную сумму они не найдут.

— Я думаю, что мы сейчас этот вопрос все-таки решим. Все распорядители найдут у себя моменты, откуда можно снять и там по чуть-чуть, там миллион, там 300 тысяч, там два миллиона, там три миллиона. Я думаю, что мы найдем сумму. Я не думаю, что это будет сумма рекомендованная сумма 23 миллиона. Я не уверен, что мы найдем 32 миллиона и 23 тоже. Но, думаю, что в этом месяце мы можем найти половину от суммы 32 миллионов, - добавил Александр Сенкевич.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги.

В частности, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат.

Как известно, 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению.

В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество.

Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не прошло.