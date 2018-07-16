В ромском поселении на Закарпатье сгорел детский сад, пострадавших нет

В ромском поселении в селе Великая Добронь Закарпатской области, в ночь на воскресенье, 15 июля, произошел пожар в здании детского сада. Отмечается, что возгорание было настолько сильным, что перешло на соседний дом.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Местные ромы предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине.

Как сообщили изданию в полиции, для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное повреждение имущества через поджог»), хотя по предварительным данным, в полиции утверждают, что признаков умышленного поджога не обнаружили.

Ранее сообщалось, что 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.

Ранее в Киеве в парке ромы закидали камнями экологов. 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Также в Киеве толпа ромов жестоко избили16-летнего парня.

Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.

Отметим, ранее в МВД заявили, что полиция примет срочные меры для защиты ромов.

Также в Киеве в ночь на понедельник, 2 июля, двое мужчин ромской национальности с битами напали на киевлянина.