Супрун заявила, что мороженое помогает уменьшить боль при заболеваниях горла

Фото: иллюстрация из интернета Исполняющая обязанности Министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что мороженое помогает снизить боль при заболеваниях горла.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По её словам, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, помогая успокоить воспаление и дать временное облегчение боли.

«Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания. Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Кроме того, когда есть отек в горле, очень трудно есть обычные продукты. Небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания пищи», - говорится в сообщении.

В то же время она отметила, что необходимо выбирать натуральное мороженое с минимальным количеством добавок, поскольку кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение.

«Обязательно помните, что стоит есть небольшую порцию и очень медленно, не глотая большие куски. После прополощите горло обычной водой. Избегать же следует продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку, а именно сухие продукты, как чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, конечно же стоит отказаться от алкоголя и курения», - написала она.

Напомним, ранее Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста и сколько пить кофе, чтобы не навредить здоровью. Также Супрун рассказала, как уберечь здоровье при долгом пользовании смартфоном.

Помимо этого, и.о. Министра здравоохранения раскритиковала ношение бахил в больницах и заявила, что сметана и масло опасны при солнечных ожогах.

Ранее Супрун призвала украинцев не злоупотреблять аскорбинкой. Также глава Минздрава рассказала, что перекись водорода бесполезна при дезинфекции и лечении ран. Также Супрун заявила, что флюорография является неэффективным методом диагностики туберкулеза, потому ее нужно искоренять. Кроме того Супрун заявила, что украинцам не нужно боятьсясквозняков. Также Супрун сообщила, что электрофорез является устаревшим и вспомогательным средствомреабилитации для людей с двигательными нарушениями.