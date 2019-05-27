Мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что новая программа обращения с бездомными животными будет основываться на принципе «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат».

Такое заявление опубликовано на его странице в Facebook.

Напомним, что в четверг, 23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

«Мы не можем делать вид, что проблема стала меньше или ее вообще не существует. Есть проблемы и на КП «ЦЗЖ». Мы должны решать их. Пока разбираемся, кто виноват, ситуация с бездомными животными в городе только ухудшается. Но с программами, которые есть сегодня, это невозможно. Соответственно возникло предложение создать еще одну, консолидированную, гуманную, но действенную программу на принципах ОСВВ, согласно действующему законодательству», - написал мэр.

Также городской голова отметил, что в программе должны уделить особое внимание правилам обращения с домашними животными. В ближайшее время их опубликуют на сайте Николаевского городского совета, а после вынесут в сессионный зал.

«Надеюсь, депутаты примут их. Я уверен, они не меньше нас хотят положить конец сложной ситуации. «Не заговаривать» ее, а именно решить. После этого будет объявлен конкурс на должность директора КП «ЦЗЖ». Только тогда мы сможем сказать, что и власть, и депутатский корпус сделали все возможное, чтобы Николаев стал городом, комфортным для людей (в первую очередь) и для животных. Призываю всех, кто «в теме», набраться терпения - мы сделали важный шаг. Он безусловно даст свои результаты», - подчеркнул городской голова.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.