Директор ДЖКХ Николаева заявил, что забор вокруг Соборной площади поставят за пару дней, а подрядчик пообещал не работать ночью

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что за пару дней по периметру Соборной площади рабочие установят ограждение и работы продолжаться.

Об этом он сообщил во вторник, 4 июня, когда выехал на место, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры. При этом, 4 июня работы приостановили, так как на строительном объекте не была обеспечена полная безопасность.

Как известно, активисты вызвали полицию, которая потребовала приостановить работы, пока не будет установлен забор. Также отмечалось, что у подрядчика ООО «БВК «Пик-строй» нет разрешений на начало работ, установку забора, а также отсутствует паспорт объекта. Руководитель стройки же сообщил, что разрешительные документы есть, только находятся в Одессе, однако их можно посмотреть на сайте Николаевского городского совета.

Стоит отметить, что часть забора и строительные вагончики установлены таким образом, что заграждают часть проезжей части и пешеходный переход. Это затрудняет проезд и создает потенциальную опасность для горожан, которым приходиться переходить улицу в неустановленном месте.

Руководитель стройки в комментарии журналистам отметил, что на объекте начаты подготовительные работы – снятие асфальтобетонного покрытия, чтобы геодезисты сделали съемку.

- Как только разрешение у меня будет на руках, я его на баннер цепляю, чтобы люди видели, что здесь происходит. И начинаю копать котлован под фонтан. Это самая сложная часть, чтобы мы успели до дня города, потому что по проекту 7 месяцев, но мы пообещали, что сделаем за три. Чуть-чуть да, ускорились. С завтрашнего дня мы уже начнем полноценно копать, когда полностью закроемся забором. Накладка немного произошла, забор еще устанавливают, а мы уже начали снимать покрытие, - отметил руководитель стройки.

При этом, он отметил, что работы будут вестись в дневное время суток, чтобы ночью не шуметь. Однако добавил, что если в августе не будут что-то успевать или возникнут какие-то нюансы, то возможно работы будут вести и ночью. По его словам, на качестве выполненных работ такой ускоренный режим никак не скажется. При этом он отметил, что гарантия на работы будет 10 лет.

Что касается, фундамента здания старого магистрата, то руководитель стройки сообщил, что при проведении земляных работ на месте будут археологи, которые будут следить за всем.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отметил, что если фундамент будет представлять историческую ценность, то это может задержать стройку на какое-то время, пока будут выполняться раскопку и другие процедуры. При этом добавил, что на сроки работ это никак не должно повлиять.

Сергей Коренев Позже на место приехал директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Сергей Коренев, который сообщил, что в течение нескольких дней забор установят и работы продолжаться. Также он акцентировал внимание на том, что горожане не должны находиться на территории строительного объекта. Также для автомобилистов и горожан будут установлены дополнительные знаки.

Стоит отметить, что все это время строители устанавливали ограждение по периметру: забор, леерное ограждение и сетку с оградительной лентой.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. СОгласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.