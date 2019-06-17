Более половины украинцев поддерживают досрочные выборы в Раду, даже если КСУ признает их назначение неконституционным, – опрос

63% украинцев считают, что если Конституционный суд признает Указ Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля, как указано в решении Главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 8-12 июня.

20% опрошенных граждан утверждают, что случае признания КСУ неконституционности указа, выборы должны пройти в плановом порядке в октябре. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.

В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше – в Центре (57%).

Среди сторонников самых рейтинговых партий в своем большинстве респонденты выступают за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии «Европейская солидарность» (70% из них за проведение выборов в плановом порядке – в октябре 2019).

Опрос проводился методом интервью среди населения от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Однако по инициативе «Народного фронта» в Конституционный Суд был направлен иск за подписью 62 нардепов об отмене соответствующего указа Зеленского. 11 июня Большая палата Конституционного Суда Украины рассматривала в отрытом заседании иск на указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Верховную Раду. 18 июня суд рассмотрит конституционное представление нардепов в закрытом режиме.

Отметим, что согласно социологическому опросу, только 8% украинцев являются противниками досрочных выборов в Раду.