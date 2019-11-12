Три депутата горсовета «отложили» решение вопроса о том, чтобы Николаев взял кредит для покупки 50 новых автобусов

Члены транспортной комиссии по вопросам транспорта не согласовали проект решения о том, чтобы КП «Николаевпасстранс» взял кредит на 4,5 миллиона евро для покупки еще 50 коммунальных автобусов.

Об этом речь шла во вторник, 12 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, директор департамента финансов Николаевского горсовета Вера Святелик сообщила, что у городской власти есть желание приобрести в кредит еще 50 автобусов в коммунальную собственность, которые обойдутся в 4,5 миллиона гривен.

При этом, депутат Сергей Исаков отметил, что горвласть ранее купила 23 автобуса, однако некоторые до сих пор простаивают, потому что предприятие не может найти нормальных водителей и берет «кого ни попадя». Однако директор КП Алексей Ушаков заявил, что это слухи.

Тогда депутат Сергей Исаков заявил, что перед согласованием вопроса нужно проверить состояние автобусов, которые уже закупил города, спустя три месяца их эксплуатации, а также изучить отчет предприятия за последний квартал.

В итоге, депутаты решили провести выездное заседание и намерены на следующем заседании согласовать дату и время проверки. В связи с этим вопрос пока отложили.

Отметим, что в состав комиссии входят 5 депутатов - Владимир Евтушенко, Владимир Садыков, Сергей Исаков, Сергей Шульгач и Константин Картошкин, однако сегодня присутствовали только первые трое.

Напомним, что 14 марта, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен, стоимость услуг лизинга составляет порядка 20 миллионов. При этом два автобуса будут резервными. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.

21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса белорусского производства. Чиновники обещали, что на маршруты они выйдут в течение месяца.

Позже мэр Александр Сенкевич заявил, что в Николаеве есть проблема с набором водителей на 23 коммунальных автобуса, которые город недавно приобрел в лизинг за 73 миллиона гривен, так как многие переживают за их целостность из-за недобросовестных «маршрутчиков» и водителей.

21 июня, стали известны три маршрута, по которым выйдут «лизинговые» автобусы после получения лицензии на перевозки.

27 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета со второго раза согласовал тестовый режим оплаты проезда в новых автобусах, взятых в лизинг. Первые три месяца проезд в них будет стоить 5 гривен.

Уже 5 июля рано утром, на три маршрута города Николаева вышло 13 новых автобусов, которые город закупил на условиях лизинга. На остальных пока не хватает водителей.

По состоянию на 22 августа в Николаеве из 21 лизинговых автобусов на маршрутах города курсировало всего лишь 14, на остальные по прежнему не нашли водителей.

Напомним, что на «Николаевпасстрансе» за три месяца уволилось семь водителей - двоих хотят привлечь к админответственности, поскольку они не выдавали билеты пассажирам.

Позже сообщалось, что «Николаевпасстранс» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения проведет мониторинг пассажиропотока на новых автобусах с учетом льготных перевозок, чтобы определить рентабельный тариф. По состоянию на 25 сентября, стоимость проезда одного платного пассажира на автобусах составляет 23 гривны.

Уже 24 октября, в течение дня, на автобусах КП «Николаевпасстранс» осуществлялся подсчет пассажиропотока (маршруты №51, №91, №81) с целью изучения количества платных и льготных пассажиров.