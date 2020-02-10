«Мне надоело ставить задачи», - мэр Николаева назначил «смотрящих» главам районных администраций, потому что они «подрасслабились»

У городского головы Николаева Александра Сенкевича сложилось впечатление, что главы районных администраций немного подрасслабились, поэтому мэр закрепил за каждым районом четырех своих заместителей, чтобы те ездили по улицам города и потом докладывали о существующих проблемах.

— Честно говоря, мне надоело, что я на каждом аппаратном совещании как человек, который ставит вам задачи. Я не хочу этого делать, у нас действительно есть главы районов, задача которых колесить по своим районам и находить там ямы, свалки и все остальное. Если у вас не организована эта работа, то давайте мы сделаем так. У меня пришла такая идея: у нас есть четыре заместителя городского головы и я каждую неделю буду одного из заместителей за вами закреплять, и по этому вопросу двигаться в этом направлении на аппаратном совещании, когда главы районов будут получать забитые голы от замов городского головы, - предложил мэр.

В качестве эксперимента на одну неделю, Александр Сенкевич приставил к Заводскому району - вице-мэра Александра Омельчука, Корабельный район будет инспектировать Юрий Степанец, Центральный район - Владимир Крыленко, а Ингульский район - Юрий Андриенко. В частности, он попросил своих замов «найти время у себя, покататься, посмотреть и на следующем аппаратном совещании предъявить проблемы».

— Если есть проблемы, которые можно решить в течение этой недели, то, пожалуйста. Основная задача их реализовывать. Давайте начнем такую практику, я хочу понимать то, что те, кто получают эти задачи, что они не сидят и ждут. У меня складывается впечатление, что есть такое некое расслабление. Зачем что-то думать, если мэр придет и даст задачу? Такого быть не должно. Нужно самому ездить и видеть эти задачи, - добавил Александр Сенкевич.

Также он сообщил, что тех чиновников, которые не будут выполнять поручения, он будет депремировать или увольнять.

— Я продолжаю ездить и видеть некрашеные заборы, остановки, которые обещали привести в порядок. Посмотрим, может у меня одного такое специфическое зрение, что я вижу эти проблемы? Ну, а дальше будем что? Дальше у нас есть люди, например, и организация, которая разрывает территорию города и не закапывают его. Я понимаю, что сегодня у нас погодные условия не позволяют это делать, но в любом случае если это будет происходить уже в теплое время года, то я понимаю, что нам нужно этих людей депремировать или увольнять. Как вы считаете? Положительно, - подытожил мэр.

Напомним, 20 февраля прошлого года полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Тогда народный депутат Украины Вадим Пидберезняк заявил, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе.

Также депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

«Преступности.НЕТ» также пытались разобраться, кто же такой Дмитрий Коссе. После чего мэр Александр Сенкевич признался, что Коссе его консультирует по некоторым вопросам.

После маргаринового скандала, экс-сотрудник милиции Генадий Козлов был назначен директором КОПа Александром Сенкевичем 21 июня прошлого года. Тогда, комментируя это назначение, мэр Николаева заявил, что назначил Козлова начальником Комбината по организации общественного питания в учебных заведениях Николаева сроком на три месяца для проведения финансового аудита. Однако, спустя семь месяцев он продолжает руководить предприятием. Примечательно, что назначение на должности директоров КП бывших сотрудников правоохранительных органов связывают с так называемым «смотрящим» Дмитрием Коссе. Сам Коссе это отрицает.

Позже появилась информация, что городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет отдать фирме, которая связана с тещей «смотрящего» Коссе, разработку электронного билета для транспорта Николаева.

Накануне Нового года, мэр Николаева в интервью «Преступности.НЕТ» сообщил, что его больше ничего не связывает с Дмитрием Коссе.