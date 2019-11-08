Полиция и СБУ проводят обыски в николаевской Службе автодорог и облавтодоре

В пятницу, 8 ноября, в Николаеве сотрудники управления стратегических расследований ДСР Нацполиции, следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры проводят следственные действия в здании Службы автодорог, расположенном на улице Галины Петровой, 2А.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в прокуратуре.

По словам собеседника издания, правоохранители проводят обыски с целью найти доказательства в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Также следственные действия проходят в филиалах ДП «Николаевский облавтодор» в области, и по местам жительства фигурантов данного уголовного производства.

Напомним, 5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

А 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Также стоит напомнить, что депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".

А депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана.

1 ноября стало известно, что Харлан написал заявление об увольнении по собственному желанию. Спустя несколько часов он заявил, что сделал это под давлением.

После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

5 ноября Харлан отозвал свое заявление об увольнении. Но уже 7 ноября попросил отстранить его от исполнения обязанностей руководителя облавтодора на время проведения проверки.

Также, как ранее написала в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналистка Юлия Акимова, тендер на эксплуатацию дорог разыграли между собой две частные фирмы, при этом в справках о наличии техники у обеих предприятий значилась техника ДП «Николаевский облавтодор».