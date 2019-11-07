Директор ДП «Николаевский облавтодор» Харлан опять попросил, чтоб его уволили на время проверки из-за «репутационных потерь»

Директор дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Денис Харлан еще раз написал заявление с просьбой отстранить его от выполнения обязанностей начальника на время проведения проверки на предприятии.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

В заявлении сказано, что просит отстранить его от обязанностей для того, чтоб остановить поклепы со стороны депутатов, из-за которых он несет репутационные потери.

«Для остановки «поклепов» со стороны одиозных депутатов и манипулирования фактами в СМИ, которые причиняют репутационную потерю мне лично и компании в целом, прошу Вас отстранить меня от выполнения обязанностей директора на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП согласно приказу №176 от 31 октября 2019 года», - сказано в заявлении.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь заявил, что обратится в правоохранительные органы из-за действий директора «Николаевского облавтодора» Дениса Харлана. Депутат обвинил его в том, что Харлан сдает технику в аренду фирме ООО "Мостдорбуд".

Ранее сообщалось, что руководство дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» предлагает сотрудникам районных филиалов уволиться, якобы в рамках остановки реорганизации.

Также напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин пытался выгнать с заседания областной комиссии директора дочернего предприятия «Николаевский облавтодор» Дениса Харлана. После этого Денис Харлан не пришел на депутатскую комиссию по вопросам инфраструктуры из-за страха за собственную безопасность.

Как известно, что задолженность по зарплате работникам ГП «Николаевский облавтодор» составляла 9 миллионов гривен. Кроме того, ведомство не заплатило налогов на 8 миллионов. На момент начала 2019 года сотрудникам облавтодоров Николаевской области выплатили задолженность по зарплате в сумме семи миллионов из десяти. Остальные три обещали выплатить до конца февраля.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что облавтодоры нужны только для уборки снега.

В июле 2018 года после назначения экс-руководителя Службы автодорог Днепровской области и ранее судимого Николая Родионова на пост начальника ГП "Николаевский облавтодор", у ведомства снова новый руководитель – экс-начальник Терновского ДЭУ (Дорожно-эксплуатационного участка) Александр Шевченко.

5 сентября 2019 года стало известно, что дочернее предприятие «Николаевский облавтодор» возглавил Денис Харлан, до этого работавший начальником в районных филиалах, которые на данный момент ликвидированы.

11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.