Хозсуд прервал заседание по иску стройкомпании к Николаевскому аэропорту – стороны просили время на ознакомление с документами

Хозяйственный суд Николаевской области в четверг, 5 июля, огласил перерыв в деле по иску ЧАО «Строительная компания «Житлопромбуд-8» к КП «Николаевский международный аэропорт» о взыскании 43 миллионов 263 тысяч гривен за выполненный фирмой ремонт аэровокзала для ознакомления с материалами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее представитель строительной фирмы Кристина Дьяченко в суде заявила, что в мае 2017 года между был заключен договор, в соответствии с которым «Жилпромстрой-8» обязался выполнить в аэропорту противоаварийные работы. Она сказала, что путем обмена электронными письмами стороны также согласовали выполнение дополнительных строительных работ в аэропорту.

В суде представитель КП «Николаевский международный аэропорт» Василий Величко сообщил, что передал документы, которые ранее затребовал суд. При этом он пояснил, что некоторые документы предоставить не может.

В частности об утвержденном сторонами «Договоре подряда на выполнение строительных работ по объекту Капитальный ремонт здания аэровокзала» Величко пояснил, что такого документа нет, поскольку в результате тендера на эти работы победила киевская фирма «ЕИС», но договор был разорван. При этом такого же договора между КП и «Житлопромбуд-8» из-за отмены этих торгов также не может быть.

Юрист аэропорта рассказал, что предоставил «Договор подряда на выполнение противоаварийных работ на объекте» между КП НМА и «Житлопромбуд-8». Вместе с этим он пояснил, что в этом договоре не прописано много факторов – их прописали дополнительным договором от 10 мая 2017 года. Еще Василий Величко отметил, что не существует согласованной проектной документации на противоаварийные работы, поэтому КП также не может их предоставить суду, но все же предоставил проект на капитальный ремонт и сметный расчет стоимости по этим работам.

Представитель истца Кристина Дьяченко также отметила, что уже направила свои письменные пояснения по делу. После этого Дьяченко попросила суд сделать перерыв, чтобы ознакомится с предоставленными юристом «Николаевского международного аэропорта» документами.

Представитель КП НМА поддержал мнение представителя «Житлопромбуд-8» и также отметил, что ему, как только вступившему в дело представителю, также нужно время для ознакомления с материалами.

В итоге судья Марина Мавродиевая огласила перерыв в заседании, чтобы стороны смогли ознакомится с материалами дела.

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.