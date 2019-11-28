Предприятие теряет ценных специалистов: «Николаевоблтеплоэнерго» просит выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов

Коллектив ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обращается к мэру Александру Сенкевичу и депутатскому корпусу с просьбой выделить 16 миллионов 160 тысяч гривен на погашение задолженности по заработной плате и электроэнергии.

Об этом речь идет на странице предприятия в Facebook.

«С начала отопительного сезона у работников ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сложилось такое впечатление, что о них забыли. Ведь коллектив еще с сентября 2019 не получает заработную плату. В связи с этим, предприятие теряет ценных специалистов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несмотря на трудное финансовое положение, работники коммунального предприятия добросовестно работают и подготовились к началу отопительного сезона, также они постоянно проводят работу по реконструкции и модернизации нынешней системы теплоснабжения для уменьшения аварийности сетей, уменьшение потерь тепловой энергии и более эффективного использования энергетических ресурсов.

Также отмечается, что директор предприятия Николай Логвинов неоднократно обращался к местным властям с просьбой о выделении средств для погашения задолженности по заработной плате. В финансовом плане предприятия эти средства были запланированы еще в ноябре 2018 года.

«Учитывая вышеизложенное, просим выделить из городского бюджета средства, а именно 16 миллионов 160 тысяч 80 гривен, которые будут направлены на выплату заработной платы работникам ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и погашение задолженности по электроэнергии, которые к тому же согласованы бюджетной комиссией (протокол № 142 от 06.11.2019 года заседание постоянной комиссии городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития)», - говорится в сообщении.

Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.