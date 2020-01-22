В Мининфраструктуры согласовали выделение денег на проектирование строительства «японского моста» в Николаеве, - Владислав Чайка

В среду, 22 января, в Министерстве инфраструктуры Украины прошло совещание, на котором решился вопрос с финансированием изготовления проекта по строительству японского моста в Николаеве через реку Южный Буг.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский бизнесмен Владислав Чайка, который принял участие в данном совещании.

«22 января 2020 года точно войдет в историю Николаева и области как один из самых важных дней. Сегодня в Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание, на котором было принято, как минимум, два жизненно важных для нашего города, для нашей Николаевщины вопроса. Первая хорошая новость – решён вопрос финансирования ТЭО проекта строительства нового моста, что даст возможность уже к концу года объявить тендер на разработку проекта моста», - отметил он.

Вторая новость, состоит в том, что в рамках проекта реконструкции трассы М-14, будет проведена реконструкция дороги между Николаевом и Херсоном с учетом строительства нового моста. Соответствующие поручения получили представители Укравтодора.

Также Владислав Чайка отметил, что кроме этого, на совещании рассматривались ещё ряд важных для жизни города вопросов, о которых немного позже.

Как известно, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.

В марте 2019 года бывший тогда Президентом Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, будучи с рабочим визитом в Николаеве, сообщил, что к реконструкции аварийного Варваровского (Южнобугского) моста за счет Государственного бюджета могут вернутся, если японская компания «JICA», с которой переговоры ведутся еще с 2003 года, не пересмотрит проект строительства объездного моста.

Позже стало известно, что Украина не передала японской компании «JICA» свои решения по строительству моста через Южный Буг в Николаеве.

Также, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в 2020 году можно начать лишь проектирование японского моста, но никак не строительство.

Напомним, что ранее николаевский бизнесмен Чайка в составе правительственной делегации посетил Японию – обсуждали и строительство моста через Южный Буг.

Позже Владислав Чайка (руководитель ГО «Миколаїв - єдина родина») написал обращение к народным депутатам Украины относительно строительства «японского моста» в Николаеве.