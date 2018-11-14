Центральный райсуд Николаева закрыл дело о восстановлении Палько на должности директора департамента ЖКХ

Андрей Палько Центральный районный суд Николаева закрыл производство по иску Андрея Палько о восстановлении в должности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в мэрии.

Как известно, в начале сентября мэр Николаева Александр Сенкевич на основании результатов служебной проверки уволил директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрея Палько.

По словам собеседника, юристы горсовета подали в Центральный райсуд ходатайство о закрытии производства – они мотивировали свою позицию тем, что Андрей Палько должен был подавать свой иск в Николаевский окружной административный суд. В Центральном райсуде согласились с такими доводами представителей мэрии и закрыли производство.

Редакция «Преступности.НЕТ» попыталась связаться с Андреем Палько по телефону, но он не ответил на звонок.

Стоит отметь, что во вторник, 13 ноября, в Центральном райсуде Николаева было назначено заседание по этом делу. Иск Палько должна была рассматривать судья Ольга Гуденко. Но в суд, кроме юристов горсовета, ни Андрей Палько, ни его представители не пришли, и заседание не состоялось.

Напомним, что еще до увольнения Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности.

При этом, Палько говорил, что считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

Уже 30 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что отстранит Андрея Палько от исполнения обязанностей директора департамента ЖКХ на основании новой информации, полученной от правоохранительных органов.

Позже у Сенкевича заявили, что отстранили начальника ДЖКХ Николаева из-за вопросов к организации Нового года на Соборной площади. По словам вице-мэра Юрия Степанца, причиной послужили публикации в СМИ, в которых говорится об установке ледового катка и оплаты электричества из городского бюджета.

Отметим, что после Палько обязанности директора ДЖКХ исполнял Виталий Кузнецов. Уже 29 октября директор департамента Виталий Кузнецов написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, в котором заявил, что именно подконтрольные депутатам от «ОБ» ЖЭКи делали все для того, чтобы сорвать старт отопительного сезона в Николаева с целью обвинить в этом потом ДЖКХ во главе с ним.

Недавно, уже экс-директор ДЖКХ Палько сказал, что работники департамента вынуждены «работать с имбецилами»