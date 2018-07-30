«Сегодня же отстраню Палько», - Сенкевич заявил, что появилась новая информация от правоохранительных органов по директору ДЖКХ Николаева

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Александр Сенкевич
Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что отстранит Андрея Палько от исполнения обязанностей директора департамента ЖКХ на основании новой информации, полученной от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Палько досрочно вызовут с отпуска, чтобы он лично разобрался с конкурсом по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей - Миколаїв».

Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания в понедельник, 30 июля.

— А где Палько вообще. Что за прикол? Я вызвал его из отпуска, а он где? У меня по Андрею Николаевичу позиция такая. Мы провели работу по нему с правоохранительными органами. Был составлен акт о нарушениях. Я известил его и попросил Палько предоставить мне объяснения — он заболел, после этого ушел в отпуск. Я вызвал его из отпуска. Он здесь заявил, что не успел написать ответ, потому что список очень большой. Первое: пусть он ничем не занимается, а пишет ответ. Второе: у меня есть новые документы от правоохранительных органов, на основании которых я сегодня же отстраню Андрея Николаевича от работы. Как называется, добро пожаловать и до свидания. Объясните Андрею Николаевичу, что если н на работе то должен ходить на аппаратные совещание к городскому голове, если он не хочет, то может вообще е ходить на работу. Предложите ему освободится от работы, — сообщил Александр Сенкевич.

При этом, в это же время Палько записал видео перед входом в свой кабинет, в котором заявил, что уже находится на рабочем месте в департаменте ЖКХ, хоть и распорядительного документа о его возвращении еще нет. 

— Учитывая, что четыре месяца я отсутствовал на работе и прекрасно догадываюсь, кто может стоять за подобным конкурсом, ожидаю какие-то провокации и дискредитацию себя. Сегодня 30 июля время 8:25 я осуществляю вход в свой кабинет, чтобы там меня не ждали какие-то нежданчики, — сказал Палько. 

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ. 

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

В ходе служебной проверки в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько были выявлены некоторые нарушения разного характера, однако окончательное решение за мэром города Александром Сенкевичем.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий.

Julia Davudenko

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русскийобщество