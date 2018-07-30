«Сегодня же отстраню Палько», - Сенкевич заявил, что появилась новая информация от правоохранительных органов по директору ДЖКХ Николаева

Ранее сообщалось, что Палько досрочно вызовут с отпуска , чтобы он лично разобрался с конкурсом по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей - Миколаїв».

— А где Палько вообще. Что за прикол? Я вызвал его из отпуска, а он где? У меня по Андрею Николаевичу позиция такая. Мы провели работу по нему с правоохранительными органами. Был составлен акт о нарушениях. Я известил его и попросил Палько предоставить мне объяснения — он заболел, после этого ушел в отпуск. Я вызвал его из отпуска. Он здесь заявил, что не успел написать ответ, потому что список очень большой. Первое: пусть он ничем не занимается, а пишет ответ. Второе: у меня есть новые документы от правоохранительных органов, на основании которых я сегодня же отстраню Андрея Николаевича от работы. Как называется, добро пожаловать и до свидания. Объясните Андрею Николаевичу, что если н на работе то должен ходить на аппаратные совещание к городскому голове, если он не хочет, то может вообще е ходить на работу. Предложите ему освободится от работы, — сообщил Александр Сенкевич.

При этом, в это же время Палько записал видео перед входом в свой кабинет, в котором заявил, что уже находится на рабочем месте в департаменте ЖКХ, хоть и распорядительного документа о его возвращении еще нет.

— Учитывая, что четыре месяца я отсутствовал на работе и прекрасно догадываюсь, кто может стоять за подобным конкурсом, ожидаю какие-то провокации и дискредитацию себя. Сегодня 30 июля время 8:25 я осуществляю вход в свой кабинет, чтобы там меня не ждали какие-то нежданчики, — сказал Палько.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

В ходе служебной проверки в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько были выявлены некоторые нарушения разного характера, однако окончательное решение за мэром города Александром Сенкевичем.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий.