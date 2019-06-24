Начальник николаевской облполиции призвал политиков не пиариться на теме «заминирований»

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Александр Анохин призвал политиков не пиариться на теме участившихся сообщений о ложных заминированиях.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с советником Министра внутренних дел, членом координационного штаба по обеспечению выборов Иваном Варченко в понедельник, 24 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Хотел бы попросить через вас, чтобы отдельные политические организации, отдельные политики не пиарились на этом (на «заминированиях», – ПН), что они такие хорошие, сейчас наведут порядок, полиция такая слабая и ничего не делает. Это не так, - заявил Анохин.

Александр Анохин При этом Александр Анохин надеется, что после выборов подобные сообщения поступать не будут.

– Хочу акцентировать, что полиция будет делать все, чтобы установиться личности этих людей. Во-вторых, во время выборов у нас есть налаженный механизм действий на тот случай, если будут такие вызовы, – сказал начальник полиции.

– Мы понимаем, для чего это делается. У нас есть специальная группа Национальной полиции, в состав которой входят европейские и американские специалисты и занимаются этой проблемой. Это проблема не только Николаевской области, а и всего государства, - отметил он.

Также начальник полиции добавил, что до того, как пошла волна каждодневных сообщений о якобы взрывоопасных предметах на территориях различных объектов, все другие «заминирования» был раскрыты, а люди, причастные к этому, привлечены к уголовной ответственности. В данных же случаях ситуация осложняется тем, что сообщения поступают с электронных почт.

Иван Варченко В свою очередь советник Авакова Иван Варченко сказал, что подобные сообщения поступают для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионах и посеять тревогу среди населения. Кроме этого, он предполагает, что в день самих выборов такие сообщения могут поступать.

– Мы понимаем, что террорист может готовить такие «заминирования» к парламентским выборам, и, вероятно, этим воспользуется. Правоохранительная система Украины ищет эффективные варианты противодействия этой агрессии, и мы не сомневаемся, мы их знаем. Сорвать выборы таким образом не удастся, – сказал Варченко.

Что касается зафиксированных с 24 мая нарушениях избирательной кампании парламентских выборов, то всего, как рассказал Анохин, в полицию Николаевщины поступило девять обращений. По четырем из них были составлены административные протоколы по статье 212-13 («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск») Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые на данный момент направлены в суд. Все админнарушения касаются нарушений на билбордах.

Напомним, что ранее гражданская сеть «ОПОРА» подала заявление в полицию из-за билбордов кандидатов в народные депутаты Бориса Козыря и Анатолия Гасюка – на бордах нет исходных данных.

Также напомним, что 24 июня от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании нескольких детских садов в Николаеве. Позже также появились сообщения о «минировании» здания мэрии, ОГА и управления СБУ.

Отметим, что за последний месяц в разы выросло число анонимных сообщений о якобы «заминировании» различных общественных мест в Николаеве.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко выступила с заявлением по поводу большого количества ложных сообщений о заминировании в Николаеве и поблагодарила медиков и воспитателей, которые помогли во время эвакуации пациентов и детей.

В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.