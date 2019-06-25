Из-за минирований и угрозы педофилии: Полиция Николаевщины предложила депутатам усилить охрану садов, школ и больниц

Полиция Николаевской области предложила оборудовать учебные и медицинские учреждения, а также ряд других важных объектов камерами видеонаблюдения и усиленной охраной.

Об этом шла речь 25 июня в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи молодежи и спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С инициативой выступил замначальника Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Максим Ахрамеев. Он предложил оборудовать камеры не только садики, школы и больницы, а также объекты массового скопления людей.

— Есть ли необходимость доказывать, что это очень важно для общества, для граждан Николаевской области, Николаева? Сегодня 21 век... – сказал Максим Ахрамеев.

Также он отметил, что рассматривается вопрос об установке металлоискателей и усиленной охраны для определенных объектов. Председатель комиссии, депутат Надежда Иванова подчеркнула, что это делается в связи с участившимися за последнюю неделю сообщениями о минировании различных зданий. Ахрамеев, в свою очередь, добавил, что это будет важно для борьбы с педофилией.

— Также мы видим за последние две недели была и есть угроза педофилии. Это тоже очень важно для детей и не только, для поиска преступников камеры – это очень важно, - сказал Ахрамеев.

Кроме камер должны быть и серверы, на которые сохраняются файлы. По словам Ахрамеева, информация должна сохраняться хотя бы месяц. В то же время депутат Светлана Гладун отметила, что проблему надо решать в комплексе и установить освещение.

— Сколько камер не устанавливай, если там темно или там один фонарь на всю площадь, то результатов она не дает, - добавила Светлана Гладун.

В итоге, депутаты решили обратиться на места с рекомендацией об установке видеонаблюдения, а также обсудить этот вопрос на депутатской комиссии по вопросам законности.

Утром 27 мая неизвестный сообщил о минировании главного корпуса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова – преподавателей и студентов эвакуировали. Но в результате вызов оказался ложным. 28 мая в Николаеве поступило сообщение о заминировании гостиницы «Ингул». До этого аноним требовал от руководства гостиницы ₴10 тысяч. А 30 мая неизвестные «заминировали» Южноукраинскую АЭС. В этот же день поступило сообщение в полицию о заминировании сразу двух гостиниц - «Ингул» и «Николаев». Также ранее аноним заявлял о «минировании» зоопарка, костела, аэропорта, отеля и завода.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов. В Николаеве 22 июня в полицию снова поступило сообщение о якобы «заминировании» общественных местах. Если утром аноним сообщал о «бомбах» в супермаркетах и церквях, то теперь он переключился на развлекательный центр и ресторан.

24 июня после ложных сообщений взрывотехники проверяли мэрию, облгосадминистрацию и управление СБУ. 23 июня неизвестный сообщил о минировании николаевского железно-дорожного вокзала, СИЗО, всех больниц и полиции.

Такая ситуация в Николаеве происходит постоянно уже несколько дней подряд.

Заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что участившиеся в последнее время ложные сообщения о заминированиях объектов, в том числе и в Николаеве, осуществляются с территории Российской Федерации.

В среду, 19 июня, от неизвестных поступило сообщение о якобы заминировании детских садов в Николаеве. В четверг, 20 июня, неизвестный снова сообщил о минировании нескольких объектов.

Во вторник, 25 июня, аноним снова сообщил о минировании ряда объектов в городе.