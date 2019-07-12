Исполком горсовета Николаева повторно поддержал, чтобы на сессию вынесли «гуманную» программу по бездомным животным

В пятницу, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Докладчиком по данному вопросу была депутат горсовета Лариса Веселовская, которая выступает за гуманный способ обращения с животными.

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что вопрос рассматривается повторно, так как на сессию горсовета в 2018 году так и не вынесли программы, поэтому они подверглись некоторым изменениям.

— Коллеги, хочу вам сообщить, что данный проект решения уже проходил исполком, он его позитивно прошел. В связи с тем, что он не вносился в сессионный зал, и изменился год нашего с вами нахождения в Николаеве с 2018 на 2019, они должны были внести изменения. Немного изменений по сути. Мы его предварительно утверждаем, чтобы его могли рассмотреть на сессии депутаты, – сообщил Сенкевич.

Согласно проекту решения, программа основывается на принципе отлова, стерилизации, идентификации, адопции или возвращения животных в среду обитания.

В частности, в ней предлагается направить 741 тысячу гривен на обновление и покупку дополнительного оборудования. На покупку специализированного автомобиля необходимо порядка 250 тысяч гривен (хотя на предприятии числиться 7 автомобилей, только 4 из них КП может использовать, - ПН), на покупку мобильной амбулатории - 690 тысяч гривен, строительство кухни и помещения для хранения кормов обойдется в 1 миллион гривен, строительство 95 новых дополнительных вольеров и 170 будок (2 будки в один вольер), в том числе 15 вольеров зоны изолятора и 80 вольеров, в которых можно одновременно разместить 4 собаки, составляет 29 тысяч гривен/штука. На демонтаж старых вольеров придется потратить около 80 тысяч гривен.

Кроме этого, программой предполагается установка забора, ремонт дороги к ЦЗЖ, расширение штата сотрудников, а значит и расходов на зарплаты, переоснащение офисного помещения ЦЗЖ, строительство административного здания на территории ветеринарно-стерилизационного центра КП «Центр защиты животных», капремонт ветеринарно-стерилизационного центра, установка 20 камер онлайн-наблюдения.

Члены исполкома согласовали данный вопрос. После того, как исполком пройдут еще две программы, их вынесут на сессию на рассмотрение депутатов.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.