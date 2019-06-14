На Соборной площади в ходе реконструкции проведут раскопки на поселении «Бульвар» – ДЖКХ Николаева отдаст за работы ₴1,5 миллиона

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отдаст 1 миллион 490 тысяч 664 гривны за археологические исследования (раскопки) на поселении «Бульвар» при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

На сайте опубликован отчет о заключенном договоре с государственным предприятием «Научно-исследовательский центр» Охранная археологическая служба Украины» Института археологии НАН Украины.

Так, работники ГП должны провести археологические исследования при снятии наслоений, насыпей, перекопов на площади 864 квадратных метра при углублении до 1,4 и до 0,7 метра. Срок предоставления услуги - 9 сентября 2019 года.

Как известно именно в этот срок должны закончить реконструкцию Соборной площади.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

На данный момент департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года.

Как известно, утром в понедельник, 3 июня, в Николаеве на Соборной площади устанавливать строительные вагончики. А к вечеру строители начали демонтировать бордюры.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, 4 июня работы приостановили, так как на строительном объекте не была обеспечена полная безопасность. В свою очередь, директор ДЖКХ Николаева Сергей Коренев заявил, что забор вокруг Соборной площади поставят за пару дней, а подрядчик пообещал не работать ночью.

В частности, активисты напомнили, что на этом месте находиться фундамент старого магистрата. По словам главного архитектора Андрея Цымбала на место вызовут археологов, чтобы те исследовали находку и рассказали, в каком она состоянии.

В итоге, полиция по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина открыла уголовное производство из-за работ по реконструкции Соборной площади. Уголовное производство открыли по факту незаконного проведения поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия, совершенный служебным лицом с использованием своего положения. В своем заявлении Тимошин мотивировал позицию тем, что 25 января начальник отдела охраны культурного наследия горсовета Бондаренко официально предупреждала главного архитектора Цымбала и директора департамента ЖКХ Коренева о возможном наличии под площадью археологического памятника «Поселение Бульвар» IV-III веков до нашей эры.