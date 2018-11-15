Николаевский аэропорт получил все необходимые для своей работы сертификаты и 28 декабря отправит первый рейс, – Барна

Президент «Ассоциации аэропортов Украины» Петр Липовенко заявил, что аэропорт «Николаев» получил все необходимые для своей работы сертификаты и может начинать свою работу.

Об этом он заявил в четверг, 15 ноября, в ходе экономического форума.

По его словам, в Украине остались только три области, у которых нет действующих аэропортов.

– Одну область я уже вычеркнул – Николаевскую. Вы сегодня готовы к работе. Вы получили все сертификаты – сертификат аэродрома и по всем видам деятельности, которые должны быть в аэропорту, – заявил Липовенко.

Петр Липовенко При этом он напомнил, что на восстановление инфраструктуры средства выделялись только из местных бюджетов. При этом он похвалил и.о. директора аэропорта Федора Барну, который приложил усилия к получению всех этих сертификатов.

– Сегодня аэропорт Николаев имеет все возможности и все разрешения для выполнения коммерческих полетов. (…) Несмотря на то, что было много преград и неурядиц с аэропортом и всей авиационной деятельностью, вы вышли с этого прорыва и после пятилетнего отсутствия аэроперевозок, она может начаться уже в этом году, – заявил Липовенко.

В то же время, как сообщил Федор Барна, первый полет состоится уже 28 декабря. По словам представителя авиакомпании «SkyUp Airlines», этот рейс будет в Шарм эль Шейх. После Федор Барна чего планируется два рейса в неделю.

- С 28 декабря этого года мы объявляем о продаже билетов и полеты два раза в неделю, - объявил Барна.

- Я бы даже презентацию нашу начал бы с конца, сказал бы по-английски: «It’s time to fly». Пришло время летать. И это время пришло для Николаевского аэропорта. Мы действительно вчера получили последние изменения в сертификат аэродрома, и получили право на пассажирские перевозки. Для этого мы 25 октября получили три сертификата на обслуживание на перроне, администрирование и пассажирские перевозки. Мы это нигде этого не озвучивали, держались, потому что, во-первых, нам нужно было внести изменения в основной сертификат аэродрома. Это были два жарких дня в Госавиаслужбе и нам удалось доказать, что мы достойны иметь право на перевозки, - сказал Барна.

Также, по словам директора аэропорта, из 150 людей, которые работают на предприятии, уже более 100 прошли обучение и получили сертификаты соответствия.

Напомним, что Николаевский областной совет 28 апреля выделил 50 миллионов гривен в качестве пополнения уставного фонда КП «Николаевский международный аэропорт» (ранее называлось КП «Агентство развития»). Затем, 31 мая Государственная авиационная служба Украины выдала аэропорту «Николаев» свидетельство о регистрации.

Ранее николаевский народный депутат Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Давид Макарьян уверял, что в 2017 году, в кратчайшие сроки, аэропорт «Николаев» заработает и начнет принимать рейсы. Процесс реконструкции николаевского аэропорта держит на контроле губернатор Николаевской области Алексей Савченко. Ранее он заявлял, что реконструкция аэропорта идет согласно утвержденному графику.

Позже нардеп отмечал, что открытие аэропорта будет подарком к Новому 2018 году. Позже губернатор Николаевской области Алекей Савченко заявлял, что КП «Николаевский международный аэропорт» может начать свою работу не раньше, чем в мае 2018 года.

Как известно, вечером 29 декабря 2017 года Михаила Галайко задержали в здании Николаевской ОГА при передачи взятки главе ОГА Алексею Савченко. Галайко оставил своего заместителя Максима Карпина в приемной, а сам зашел в кабинет к председателю ОГА. При нем было 700 тысяч гривен, которые он предложил за продление с ним трудовых отношений. Кроме того, еще 300 тысяч было у Карпина. Общая же сумма взятки была предложена в размере 2,5 миллиона гривен.

Изначально досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в Николаевской области, но позже это уголовное производство передали в Киев, в Главное следственное управление Нацполиции Украины.

В конце июля ГПУ передала обвинительный акт в отношении Михаила Галайко в Центральный райсуд Николаева. Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря прошлого года. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

3 января экс-руководитель КП «Николаевский международный аэропорт» вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен.

В середине февраля прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что в деле о попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко экс-руководителем КП «Николаевский международный аэропорт» Михаилом Галайко назначили аудиторскую проверку и ряд экспертиз.

После Михаила Галайко исполняющим обязанности директора николаевского аэропорт стал летчик Владислав Волошин, который 18 марта застрелился из пистолета.

20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что к самоубийству и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина могут быть причастны бывший директор аэропорта Михаил Галайко и его первый заместитель Максим Карпин.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорта Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.