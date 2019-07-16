В Николаеве возле горсовета требовали уволить директора «ЦЗЖ» Голобродского и принять программу ОСВВ

Во вторник, 16 июля, в под зданием Николаевской мэрии зоозащитники устроили акцию памяти о 70 умерщвленных собаках на КП «Центр защиты животных», а также выступили за увольнение с должности директора КП Александра Голобродского и за принятие депутатской программы по обращению с бездомными животными в городе.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 июля 2018 года, в Николаеве, на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» в связи с агрессивным поведением и дефектами психики усыпили 70 собак.

На митинг пришло не более 20 человек, которым раздали плакаты с надписями: «Голобродский - зло, убийца», «Хватит убийств в Николаевском КП», «Голобродский боится круглого стола. Есть что скрывать?», «Нет – программе Голобродского», «Николаев не убивай» и другие.

Зоозащитники отметили, что собрались в этот день, чтобы вспомнить о тех собаках, которые поддались эвтаназии на КП прошлым летом. По официальным данным их было 70, однако зоозащитники считают, что умерщвленных было намного больше.

— Это была не эвтаназия, а именно убийство. Поэтому мы собрались здесь, чтобы напомнить людям об этом чудовищном событии, которое всколыхнуло всю Украину, - заявила Эльмира Галущенко.

В частности, она выступила против действий директор «ЦЗЖ» Александра Голобродского, заявив, что он присваивает себе бюджетные средства, вместо того, чтобы стерилизовать собак, ведь за прошлый год потрачено было более 5,2 миллиона гривен, однако простерилизовать КП смогло лишь 433 собаки. Также они недовольны тем, что у Голобродского довольно большая зарплата – 37,6 тысяч гривен, однако на предприятии ничего не делается. В связи с этим они заявили, что Голобродского необходимо уволить с должности, чтобы остановить беспредел на предприятии.

Помимо этого митингующие затронули и программы, которые планируется вынести в сессионный зал. Они считают, что программа, при которой собак необходимо эвтанизировать, не решит проблему с бездомными собаками. Также они уверенны, что программа, которую разрабатывает департамент ЖКХ, тоже будет направлена именно на эти действия. В свою очередь, они просят принять гуманную программу, которая основывается на принципе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск.

— Медленно, но уверенно этим методом можно решить проблему нашего города, - сообщила Эльмира Галущенко.

При этом Лидия Шуст заявила, что на КП продолжают убивать собак, однако перед этим их не усыпляют, а дают специальные таблетки тубазид, которые представляют опасность собак, после чего их кремируют.

— Охранник с КП рассказал, что ночью они собак кремируют, собаки так орут, пищат и визжат. Ночью их чет-то травят, а потом сжигают в крематории. Дым из трубы стоит где-то час, а воздух страшно вонючий… Собаки умирают в клетках, в страшнейших муках, и потом их полуживых бросают в крематорий. Ни одна собака за этот год не стерилизована, щенков по городу море. Мы пришли сюда сказать Сенкевичу, чтобы он прекратил свое своеволие и убрал с коммунального предприятия этого маньяка-убийцу-живодера Голобродского, - заявила Лидия Шуст.

Депутат Лариса Веселовская, которая является соавтором программы ОСВВ, отметила, что в том, что предприятие стало режимным объектам, на которое никого не подпускают, виновата вся вертикаль власти.

— Мы ровно год не можем убрать Голобродского, потому что Сенкевич его не увольняет, а продливает ему контракты на должности, - заявила депутат.

После усыпления собак, у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.