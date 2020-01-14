Нет промужуточной информации, – Сенкевич заявил, что с польской фирмой, проектирующей ремонт Варваровского моста, могут разорвать договор

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что с польской компанией, которая выиграла тендер по разработке проектно-сметной документации могут разорвать договор, по причине того, что фирма до сих пор не предоставила какой-то промежуточной информации.

Об этом речь шла в понедельник, 13 января, на аппаратном совещании, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен. Стоит отметить, что в ходе подписания договора с директором польской фирмы, директор ДЖКХ Сергей Коренев обещал, что каждые два месяца будут отчитываться о проделанной работе. Как известно выполнить проект фирма должна 31 марта 2020 года.

Так, Александр Сенкевич проинформировал, что польская фирма по сегодняшний день еще не предоставила каких-то промежуточных материалов.

— Мы отыграли новый тендер. Победила фирма Гданск-мосты, она тоже занимается разработкой проектно-сметной документации. Но, до сегодня мы также не получили от них обратной связи или какой-то промежуточной информации, которую они нам предоставили о том, что делается. Я дал поручение Сергею Кореневу (директор департамента ЖКХ, - ПН) узнать, на каком этапе это находится. И если они до сих пор не готовы нам ничего предъявить, то на обоюдном согласии разорвать договорные отношения и сэкономить громаде 9 миллионов 900 тысяч гривен. Ни одной копейки не было потрачено, - заявил мэр.

Также, городской голова отметил, что сэкономленные деньги можно будет пустить на окончание строительства дюкера в микрорайоне Варваровка.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора»

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Новый министр инфраструктуры Владисилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.

При этом, новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.

Стоит добавить, что нардеп Игорь Негулевский уверен, что при ремонте Варваровского моста горвласть Николаева украдет деньги. В частности, по его словам уже есть готовый проект на реконструкцию моста. В ответ на заявления нардепа Александр Сенкевич предложил отдать Варваровский мост на баланс Укравтодору.