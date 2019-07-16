Реконструкция Соборной площади: Департамент ЖКХ Николаева не выплатил подрядчику аванс, но продлил срок договора до конца 2020 года

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета не выплатил одесской фирме «Пик-Строй», которая занимается реконструкцией Соборной площади, 30% аванс от суммы договора, хотя подрядчик ранее заявлял, что работает за свой счет.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Сергей Исаков.

Как известно, 11 июля, представитель фирмы ООО «Пик-строй», которая проводят реконструкцию Соборной площади в Николаеве, сообщил, что реконструкцию Соборной площади могут остановить, так как финансирования от города нет.

Так, Сергей Исаков отметил, что на реконструкцию площади, по состоянию на 15 июля выделено 78 миллионов 17 тысяч 184 гривны (35 миллионов были заложены в бюджете на 2019 год, 31 миллионов 17 тысяч 184 гривны ДЖКХ перераспределил из сэкономленных средств, и 12 миллионов депутаты выделили из неиспользованных денег за 2018 год). Однако, несмотря на наличие средств ДЖКХ так и не выплатил подрядчику аванс.

«Причина - проблемы в казначействе. Ожидаемая стоимость реконструкции площади в Программе соцэкономразвития (90,0 млн.грн) не соответствовала сметной стоимости, указанной в заключении государственной экспертизы (97,6 млн.грн). Руководство департамента ЖКХ наличие проблемы с уплатой аванса отрицает, утверждая, что подрядчик не против работать без аванса. На урегулирование возникшей проблемы «команде мэра» понадобилось полгода!» - написал депутат. Также он добавил, что 8 июля ДЖКХ подписал с подрядчиком допсоглашение №2 к основному договору, которым: действие договора продлено с 31 декабря 3019 года до 31 декабря 2020 года, а также изменен график финансирования: в 2019-м планируется заплатить подрядчику 61 миллион 671 тысячу 94 гривны; в 2020-м - 26 миллионов 662 тысячи 809 гривен. «Вопрос, зачем на последней сессии 10 июля выделили еще 12 миллионов, если ранее полученных денег хватало для расчетов с подрядчиком в 2019 году? (35 000 000+31 017 184= 66 017 184)», - поинтересовался Сергей Исаков. Кроме этого, государственная аудиторская служба Украины 4 июля начала мониторинг закупки под названием «Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва». «12 июля в адрес заказчика службой направлен запрос на предоставление информации. Как по мне, есть очень неприятные для департамента вопросы. Далі буде...», - подытожил депутат.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском городском совете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.