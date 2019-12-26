Директор николаевского КП «Центр защиты животных» Голобродский заявил, что уходит с должности

Начальник николаевского коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что не намерен продлевать контракт о дальнейшей работе, который заканчивается 4 января.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Голобродский заявил, что принял такое решение из-за «неуемного желания» принять программу по работе КП на 60 миллионов гривен.

«К завершению 2019 года ситуация с приоритетами стала понятна.

Из-за неуемного желания продавить «зоозащитную программу Сенкевича» на 60 миллионов гривен руководством департамента ЖКХ коммунальное предприятие загнано в угол. (…) Единственное что было сделано в департаменте ЖКХ - попытка провести тендер на бесполезную стерилизацию 2500 собак за 10 млн грн бюджетных денег», - написал Голобродский.

Также он сообщил, что городской голова Александр Сенкевич его игнорирует, а сам Голобродский не хочет брать на себя ответственность и тратить деньги на «бессмысленное ОСВ».

«Все мои попытки встретиться с Сенкевичем для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации безрезультатны. Мэр упорно игнорирует проблему. Мой контракт заканчивается 4 января, продлевать его на два месяца (как хочет мэр) и нести ответственность за халатность и бездействие департамента ЖКХ я не буду. Тратить бюджетные деньги на бессмысленное для жителей города ОСВ я не буду! Я шел работать для решения проблемы в городе, создавать кошелек на выборы для мэра в 2020 году – без меня!» – добавил директор КП.

Отметим, что стоимость программы, разработанной ДЖКХ совместно с нынешним директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобродским - 26 миллионов гривен бюджетных денег на 5 лет. Стоимость программы депутатской группы во главе с депутатом Ларисой Веселовской - 38 миллионов гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве объявили тендер на почти ₴10 миллионов, чтобы урегулировать количество бездомных животных в 2020 году.

Как известно, ранее на КП «Центр защиты животных» заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.

Отметим, что в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам, отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. У 57 из них подозревали бешенство.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.

Так, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.

Также исполком Николаевского горсовета повторно поддержал программу по бездомным животным, разработанную руководством «ЦЗЖ».