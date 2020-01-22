В Николаеве начали проверки пищеблоков детсадов и школ – они продолжатся месяц

Иллюстрация из интернета В понедельник, 20 января, в Николаеве начались проверки состояния материально-технической базы пищеблоков учреждений дошкольного и общего среднего образования.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Проверки продлятся до 20 февраля 2020 года. Школы и детсады будут инспектировать комиссии в составе представителей управления образования, централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы управления образования, по предварительному согласованию – Госпродпотребслужбы в Николаевской области (распоряжение председателя Николаевской облгосадминистрации от 28.11.2019 №547-р, приказ управления образования от 15.01.2020 №12).

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание еще в двух школах. А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Также напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

Напомним, что Преступности.НЕТ брал интервью у фигуранта «маргаринового скандала», который считает весь этот скандал комедией, разыгранной КОПом и старым поставщиком продуктов ООО «Николаевмолпром», который не захотел уступать свое место, а также у директора КОП Глеба Новоторого, по мнению которого сложившаяся ситуация наиграна и делается это для того, чтобы «выжить» его с предприятия и поставить «своих» людей. Однако, кому это может быть выгодно он точно сказать не смог.

Как известно, 16 октября, гороно объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона. На тендер подались три участника: Николаевский комбинат по организации питания, ЧП «Южноукраинский комбинат питания» и киевско-литовская фирма ООО «Понтем.УА». Первых двух участников к торгам допустили, а предложение «Понтем.УА» отклонили. В связи с этим руководство «Понтем.УА» подало жалобу на нарушение процедуры закупки путем допуска к аукциону участника, чье тендерное предложение не соответствует условиям тендерной документации, а именно Николаевское коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях. В итоге, АМКУ из-за жалобы «литовской» фирмы отменил торги на питание в детсадах и школах Николаева на 2020 год. В частности, чиновники должны разработать временный порядок, чтобы дети не остались без питания.

18 декабря гороно повторно объявил тендер на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на 93,5 миллиона гривен.

Также отметим, что гороно Николаева просило на новое оборудование в школьных пищеблоках ₴14 миллионов.