Директор «ЦЗЖ» Голобродский заявил, что КП усыпило 600 собак за год, чтобы снизить «остроту ситуации»

В Николаеве за год сотрудники КП «Центр защиты животных» отловили с улиц города порядка тысячи бездомных собак, из них 600 особей подвергли эвтаназии.

Об этом в пятницу, 27 декабря, в ходе заседания исполкома сообщил директор КП Александр Голобродский.

— Приблизительно за год, по состоянию на начало декабря у нас было отловлено около 1000 животных, из них 200 особей пристроили, 200 животных выпустили обратно, а 600 усыпили. Это привело к тому, что мы смогли снизить остроту ситуации. Тот же клуб «Четыре лапы», которые приезжали, действительно отметили, что собак стало меньше, - заявил Александр Голобродский.

Также чиновник добавил, что в конце декабря заканчивается срок действия программы реформирования ДЖКХ, по которой до этого работало предприятие, и до принятия новой программы они будут работать так же - отлавливать, стерилизовать, выпускать в место обитания и усыплять, если животное оказалось невостребованным или же больно чем-нибудь.

В частности, Александр Голобродский заявил, что метод ОСВ в чистом виде - отлов, стерилизация, выпуск в Николаеве неэффективен, так как собак все равно выпускают на улицу и они продолжают нападать на людей и кусать их. К тому же таким образом «животные выбрасывается на улицу, чтобы там побыстрее погибло» - под колесами машин, от голода, холода и болезней.

— Программа ОСВ не применяется в цивилизованный странах мира. Программа ОСВ сама по себе очень коррупционна. Это выброшенные деньги, количество покусов не уменьшится. Александр Сенкевич сделал резкий поворот в сторону этой программы... Я считаю недопустимым тратить колоссальные суммы бюджетных денег, чтобы собак стерилизовали и выбрасывать обратно на улицы города, где они будут и дальше кусать людей.

Мэр Александр Сенкевич отметил, что до принятия одной из программ по обращению с бездомными животными, КП будет финансироваться по методу 1/12 от бюджета, в данном случае в начале года «ЦЗЖ» выделят около 200 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве объявили тендер на почти ₴10 миллионов, чтобы урегулировать количество бездомных животных в 2020 году.

Как известно, ранее на КП «Центр защиты животных» заявили о недостатке средств на корма животным на начало следующего года и блокировки работы на определенное время из-за того, что депутаты не принимают программу обращения с животными, предложенную Центром.

Отметим, что в период с мая 2018 года по 16 апреля 2019 года коммунальное предприятие «Центр защиты животных» применило эвтаназию к 212 собакам, отловили 584 собаки, из которых 175 пристроили, 275 вернули на улицы, а к 204 собакам применили эвтаназию. У 57 из них подозревали бешенство.

Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что две программы по обращению с бездомными животными депутаты горсовета будут принимать после Нового года. Однако ранее, он заявлял, что накануне Нового года на сессию вынесут две программы по обращению с животными: разработанная зоозащитниками, которую внесла депутат Лариса Веселовская, и от КП «Центр защиты животных». Голосование по этому вопросу будет тайным, чтобы депутаты потом не подвергались нападению со стороны зоозащитников и тех, кто выступает за безвозвратный отлов.

Еще в марте группа горожан вышла с требованием принять программу по борьбе с бродячими собаками. Организаторы, активисты, и те, кто оказался жертвами нападения собак, а также владельцы животных требовали сократить численность бродячих животных на улицах города. Вслед за ними активизировались зоозащитники.

А когда в июле «Центр защиты животных» усыпил 70 собак, как заявил директор КП Александр Голобродский, «в связи с агрессивным поведением и дефектами психики», у ворот КП начались пикеты, организованные людьми, которые называют себя зоозащитниками. Отдельные их представители устроили потасовку в холле мэрии. А на сессии горсовета зоозащитники во главе с депутатом Ларисой Веселовской лоббировали своего кандидата на пост директора Центра защиты животных Александру Логвинову. Также они устанавливали палатки у мэрии и требовали уволить директора «Центра защиты животных» Голобродского.

Неоднократно «собачий» вопрос обсуждался на постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета и выливался в конфликтные ситуации, а директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщал, что в последнее время нападение бездомных собак на людей увеличилось. При этом, николаевцы, которые пострадали от укусов бездомных собак начали подавать иски в суд, чтобы городская власть выплатили им компенсацию.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

Позже, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что программы по обращению с бездомными животными в городе Николаеве в сессионный зал вынесут не раньше середины февраля.

В частности, 25 апреля городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что после майских праздников, на следующем заседании сессии горсовета депутаты рассмотрят две программы по обращению с бездомными животными. Однако, этого не произошло.

И 7 мая, члены комиссии по вопросам ЖКХ согласовали обращение к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы на ближайшее заседание сессии вынесли две программы по обращению с бездомными животными в городе.

23 мая, в Николаевской мэрии состоялось заседание круглого стола, чтобы решить вопрос по поводу двух программ по обращению с бездомными животными в городе. Сошлись на том, что нужно создать еще одну программу.

В итоге, мэр Николаева заявил, что на сессию вынесут программу по бездомным собакам, которая не предусматривает убийство здоровых животных.

Так, 12 июля, члены исполкома Николаевского городского совета повторно согласовали программу по регулированию численности бездомных животных гуманными методами на 2019-2023 года, в которую были внесены изменения.

Также исполком Николаевского горсовета повторно поддержал программу по бездомным животным, разработанную руководством «ЦЗЖ».

Как известно, директор николаевского коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что не намерен продлевать контракт о дальнейшей работе, который заканчивается 4 января. Чиновник заявил, что принял такое решение из-за «неуемного желания» принять программу по работе КП на 60 миллионов гривен.