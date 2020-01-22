Бюджет, раскол в депутатском корпусе и новая команда: Интервью главы Николаевской ОГА Стадника

Александра Стадника представили Николаевской области в качестве главы облгосадминистрации 19 сентября 2019 года. Этому предшествовали скандалы и даже небольшой митинг - люди были возмущены, что в область снова везут не местного, к тому же, до назначения на должность главы губернатора Николаевщины, Стадник хотел занять аналогичное кресло в Одесской области. За пять месяцев у новоиспеченного главы ОГА так и не появилось своей слаженной команды, а в депутатском корпусе наметился раскол, что помешало новому руководству ОГА утвердить бюджет на 2020 год с первой попытки. В то же время, к самому Стаднику у журналистов накопились вопросы, которые задать, скажем честно, далеко не всегда есть возможность. Издания «Преступности.НЕТ» и «NikLife» прямо в холле четвертого этажа здания облсовета обсудили с главой ОГА ситуацию с принятием бюджета, на каком этапе сейчас становление новой команды и заработает ли в области пресловутый «турборежим» в сфере скоростного строительства объектов социальной сферы.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРЕЗИДЕНТУ ВОПЛОТИТЬ СВОЮ ПОЛИТИКУ

— Вы уже полгода как возглавляете Николаевскую облгосадминистрацию. Почему вы решили занять этот пост?

— У меня было желание изменить Николаевскую область, желание работать честно в целях, которые ставит перед собой команда Владимира Зеленского, Кабинет Министров, Верховная Рада, когда это единое целое. Как говорят, «рыба гниет с головы». А есть желание действительно строить, чтоб страна процветала в первую очередь, и непосредственно Николаевская область, так как регион очень большой. Я считаю, что потенциал у региона очень большой, но он находится в мини-упадке, потому что его до такого состояния довели. Хотелось бы действительно реализовать все свои возможности из прошлой деятельности, которые были получены в налоговой сфере, хозяйственной. Это для меня, скорее, цель: чтоб это было не через 5 лет, а уже через год, полтора. Задача-минимум – это инфраструктура, которая сейчас находится в упадке. Дороги в Николаевской области – это приоритетный вопрос, потому что все мы знаем об участках на Николаевщине, где были аварии со множеством смертей. Мы все об этом знаем. Трасса «Николаев-Херсон», авария не так давно была. Как я и говорил, мы сделали это направление, и сейчас за 30 минут можно доехать до Херсона. Но мы столкнулись с другой проблемой – скоростной режим. Если раньше водители ехали медленно, объезжали ямы, то сейчас едут и значительно превышают скорость. Поэтому тут двойственная ситуация: ямы – плохо, а ровные дороги – это обязательное превышение скорости.

— И все-таки, что вами руководило, когда решили занять пост губернатора? Амбиции?

— На счет амбиций, это не они, а желание помочь Президенту воплотить свою политику и показать пример какими-то поступками, которые будут реализовываться в конкретных делах, – строительство дорог, школ, садиков, подъем социальной сферы.

— За время работы вы уже успели столкнуться с ситуациями, которые вызывали злость, непонимание, что с этим делать?

Вы знаете, в жизни были и хуже моменты, которые убивали внутренне, после которых опускались руки. Например, когда кто-то из родных, таких, как мама, уходит из жизни. Вот это действительно убивает. С чем столкнулся в области, так это с тем, что люди, которые здесь живут, уже не верят управленцам государственных органов в то, что можно навести порядок.

— Думаете, вера во власть вернется?

Да. Знаю уже личный пример. Последние три месяца люди ездили на Херсон и говорили: «Вот пришел Стадник-губернатор и никак не может сделать элементарное Херсонское направление». А сейчас, вот, я встречался с литовскими дипломатами, и мы этот момент поднимали. Они говорят: «Теперь едешь, и понимаешь, что действительно пришел губернатор, и что не делалось 10 лет, сделано». Уже маленький плюсик я и себе заработал.

— Вы же понимаете, что самая большая победа будет, когда вы сделаете трассы «Николаев-Днепр», «Николаев-Кропивницкий»?

— Мы уже это делаем. Нам будем приятно, если сможем это сделать, и люди, среди которых не только жители Николаевской области, смогут пользоваться этой инфраструктурой. Приведу пример: на сессии Михаил Талпа (депутат Николаевского облсовета, глава областной организации «Европейская солидарность» - ПН) поднял вопрос: «Сколько вы определили из областного бюджета денег на туризм?». Мы понимаем, что такие направления, как Кропивницкий, Одесса, Херсон, Очаков – это инфраструктура туристического значения. Люди из Кропивницуого могут спокойно ездить на наши курорты в Очаков, Коблево. Но, они не ездят ни в Очаков, ни в Коблево, потому что нет дороги из Кропивницкого к нам. А если мы сделаем эти туристические направления, то и туристы будут ездить из других регионов. Я общаюсь с Алексеем Допирой (новый глава Очаковской райгосадминистрации), и он говорит, что местные жители сами замечают уменьшение туристов в Очакове. Конечно, любят этот город, но из-за отсутствия дорог все едут в Одессу. Я общался со своим коллегой, главой ОГА Кировоградской области, и он также говорит, что раньше 180 километров – и мы в Николаеве, 60 – и мы в Коблево. А сейчас, с пониманием того, что дороги нет, люди едут через Умань в Одессу, и там и остаются. А это те же самые деньги. Это туризм, который нужно развивать. Провести даже те самые фестивали на берегу моря для того, чтобы заманить людей на хороший фестиваль, будет тяжело, так как люди будут думать о том, а как же туда добраться…

ДЕПУТАТЫ СОГЛАШАЛИСЬ С ТЕМ, ЧТО НАДО ПЕРЕСТАТЬ ВНЕДРЯТЬ СВОИ ШКУРНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

— Ваши планы по вопросу дорог понятны. Давайте поговорим о той ситуации, которая возникла с принятием бюджета области на 2020 год. В конце года вы записали видео, где сказали, что лично вам проект бюджета понравился, однако во время его принятия голосов депутатов не хватило. Этому предшествовало множество ситуаций, заседаний, тайных собраний, раскол в депутатском корпусе и кадровые вопросы. Приняли бюджет в итоге с нескольких попыток. Многие считают это вашим личным поражением.

— У меня есть только один ответ. Как-то раньше все принималось в одном ключе: депутаты договаривались о своих личных интересах друг друга, потому что фактически каждый имеет в области что-то под своим. Как мы знаем, у нас местные выборы в этом году. И когда я пришел в сентябре и сказал: «Дайте мне бюджет, который готовится на 2020 год», то мне его никто не дал, его даже не было вообще. Не было ничего. Когда мы начали изучать бюджет на текущий год, мы увидели, что налогообложение, наполняющее областной бюджет, в серьезном упадке, и есть большая проблема. В то же время мы столкнулись с другим вопросом: собственных денег на развитие области у нас было 90 миллионов гривен в 2019 году. Кто-то критикует и говорит о том, что, по сути, он ничем не отличается от бюджета за 2019 год, в какой-то степени я с этим согласен. Где-то не было своей команды, видения по разным департаментам, начиная от туризма, социальной, медицинской сфер. Мы понимаем, как распределялись деньги, как работали, к сожалению, коррупционные схемы. Мы понимали лишь одно: нужно принять такой бюджет, в котором будет вдвое больше свободных средств на область, нежели в 2019 году, с пониманием того, что нужно собрать эти деньги в виде налога. И уже сейчас вышли как минимум на 180 миллионов своих средств. Я думаю, что мы на этом не остановимся и будет перевыполнение бюджета, а таким образом мы увеличим доходную часть по бюджету. Что касается депутатов областного совета, почему произошло такое разделение? Кто-то не услышал, что как было раньше, уже не будет. Я понимаю, что я здесь чужой человек. Я понимаю, что люди здесь живут, работают, знают друг друга, зарабатывали вместе, делились. Ну, и я не буду говорить некорректные слова в сторону тех, кто воровал, кто – не воровал. Не мне судить. Я только думаю так.

— Когда произошел раскол в депутатском корпусе, вы пытались что-то сделать?

— Да, я до последнего пытался решить эту проблему и всех примирить. Максимально пытался объяснить депутатам и одной, и другой половинами, что от их действий страдает Николаевская область. И в чем парадокс? 32 депутата услышали это и согласились за год реализовать финансовые проекты в виде ремонта сельских дорог, создания спортивных площадок, ремонта культурных учреждений, и показать явный результат, которые николаевцы увидят своими глазами. Пытался консолидировать всех депутатов по одной простой цели, чтоб все стали одним большим коллективом, который будет не мешать, а за короткий отрезок времени давать результат.

— Но вы же понимаете, что все зависит от лидеров фракции и флага, под которым выступает партия?

— Да, совершенно верно. И политических взглядов даже не области, а страны. Я это понимал изначально. Но у нас есть практически большинство. Потому что ряд депутатов, которые находились в той или иной фракции соглашались с тем, что надо перестать воевать и внедрять свои «шкурные» интересы в виде карьеров, лесных угодий и еще каких-либо депутатских «хотелок». Мы это все понимали, и они также говорили: «Давайте эти деньги будем направлять на поднятие инфраструктуры области». И многие депутаты из разных фракций, несмотря на свои политические взгляды, приходили, говорили, что они за Николаевщину.

— Что произошло, когда на сессии не приняли бюджет и вы сидели возле Виктории Москаленко (глава Николаевского областного совета - ПН)? Насколько я помню, она вытащила карточку из системы голосования, хотя с ее голосом их бы было достаточное количество. У вас с ней в этот момент был диалог?

— Не было разговора. Лишь один раз, когда Виктория Викторовна говорила, что нет кворума, я обратил ее внимание: «Виктория, вы вставьте карточку, и будет кворум».

— И что она вам ответила?

Это такой момент, который бы я не хотел обсуждать, чтоб не уподобляться тем депутатам, которые говорят между собой на личные темы, а потом пользуются этим в обществе. Любитель таких вещей – Максим Невенчанный (депутат облсовета - ПН). Он для меня человек-загадка.

Да, она мне тогда ответила. И я ее по большому счету, как женщину в первую очередь, понимаю. После того, как не приняли бюджет, Виктория Викторовна пришла ко мне на четвертый этаж, и мы с ней долго говорили.

— К чему пришли?

— Я всех предупредил, что у нас есть один момент. Первое – никто не должен ставить свои личные интересы в приоритет людей, которые живут в Николаевской области. Второе – если не примут бюджет, не будет такого, что Стадника уберут с области, потому что якобы он не справился. Я пытался Виктории объяснить: «Если мы не примем бюджет, мы будем жить по одной двенадцатой (Система «1/12» применяется в случае, если орган самоуправления не принял бюджет на следующий год. В этом случае орган населенный пункт, где не был принят бюджет, живет на одну двенадцатую фактических расходов предыдущего года - ПН). Но я сделаю все, чтоб люди, которые проигнорировали население Николаевской области и оставили их без полноценного финансирования, понесли наказание».

— Депутаты с вами сотрудничали? Насколько мы помним, в облсовете наступил настоящий кризис, раскол привел к тому, что депутаты поделились на группы, созывали тайные совещания, не могли прийти к общему знаменателю. Вы были на этих встречах, которые в один из дней проходили на четвертом этаже облсовета, а журналистов на собрания не пускал ваш помощник. Что там происходило?

— Меня приглашали не только на консультации, чтобы я сказал свою точку зрения по этому поводу. Конечно, никто никогда не говорил то, что думает, при всех. Я понимал, что есть люди, которые говорят одно, думают другое, а делают третье. Мне просто хотелось знать, что думают депутаты. У меня была возможность пообщаться практически с каждым, и у них была возможность пообщаться со мной. Мы понимали, что есть одна большая нерешенная задача, которая манипулировала большинством. Это позиция фракции «Наш край». Непосредственно – ее представителя. С его стороны были непорядочные поступки человеческого смысла. Я некоторые вещи знаю, эту информацию проверяю, и ей однозначно будет дана оценка силовиков. Пока не могу сказать. Это вопрос времени.

— Возвращаясь к вопросу планирования бюджета. Пожарная сигнализация. Трагический опыт Одессы показал, что будь там пожарная сигнализация, все, возможно, было бы по-другому. На сегодня, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, необходимо около 28 миллионов гривен, чтоб обеспечить учебные учреждения области пожарными сигнализациями. В бюджете статьи на эти расходы нет. Ваш заместитель Татьяна Стахевич во время интервью уклонилась от прямого ответа на вопрос, сколько средств на это заложено в бюджет, будет ли проблема решена в этом году.

— Было оперативное совещание по поводу трагедии в Одессе. Премьер-министр Гончарук поставил четкую задачу проверить, в каком состоянии находится пожарная сигнализация в школах и садиках. Были выставлены предписания, проводится проверка. В конце месяца мы заслушаем руководителя ГСЧС с итогами этой проверки по всем направлениям. Выставляем обратные предписания, но с акцентом на прокуратуру. Почему в бюджете нет статьи? Чтоб что-то предусмотреть, нужно основание.

— Ну, во-первых, когда сгорел лагерь «Виктория», экс-премьер Гройсман уже выступал с идентичным заявлением. Во-вторых, проверки уже проходили, предписание от ГСЧС есть.

— Да, но реальное состояние на сегодняшний день, именно на тот момент, когда принимался бюджет на 2020 год, никто этого не знал.

— Да, но какой смысл в проверках? Состояние школ не могло улучшиться за это время и сигнализации не появились бы просто так.

— Ситуация могла измениться, некоторые директора могли сами установить сигнализации.

— Вы хотите сказать, что может быть где-то самостоятельно поставили сигнализации?

— Конечно.

— Они обязаны уведомить об этом ГСЧС.

— Также бюджетная смета этого оборудования уже другая. Чтобы нам получить по свежему материалу, мы должны провести сейчас проверки, дальше будет предписание прокуратуры, а дальше мы будем смотреть, какое это учреждение и будем направлять непосредственно финансовую помощь. Я думаю, вы в январе мы закончим аналитику по таким объектам, а в феврале уже будем принимать решение.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО МЫ СДЕЛАЕМ РЕОРГАНИЗАЦИЮ ОГА

— Вы постоянно говорите «мы», имея в виду, соответственно, не только себя, но и команду. При этом, вопрос по членам этой команды до сих пор актуальный. Вы говорили о ваших возможных заместителях – Сергее Бычкове и Андрее Мартынюке. Вернее, о том, что их кандидатуры согласовывались в Киеве. Они будут разделять обязанности Валентина Гайдаржи. Спустя несколько месяцев Трайтли работает, Гайдаржи и Стахевич работают. Коваленко… ? (кандидатуру Александра Коваленко 15 января утвердили в Кабинете Министров Украины - ПН)

— Коваленко уже прошел спецпроверку и собеседование в Кабмине, подал декларацию, прошел получил одобрение на назначение. У нас уже есть ответ из Офиса Президента.

— На какую сферу вы его хотите назначить?

Я думаю, что у нас будет общая сфера. Дай Бог, все будет нормально. Почему такая затяжка получилась? У Бычкова есть свой бизнес, у него есть фирмы в разных направлениях.

— Разве свой бизнес? Он руководит коммунальным предприятием, в декларации это указано.

Александр Мартынюк Сергей Бычков

— Мы хотим, чтоб и Бычков уже полностью закрыл свои вопросы. На днях он подаст декларацию и начнет проходить проверку. Но собеседование в ОП он уже успешно прошел.

— А что случилось с Андреем Мартынюком?

— У Мартынюка только сейчас проходит спецпроверка. В связи с праздниками, притормозилась скорость таких мероприятий.

— Вы так и планируете разделить между ними обязанности?

— Мы полностью пересмотрим обязанности всех замов. Первым замом будет Бычков. Стахевич однозначно у нас останется на финансовых вопросах, так как она – специалист в этом направлении. Не исключено, что мы сделаем реорганизацию ОГА, с предупреждением об увольнении за два месяца. Сделаем перезагрузку, потому что за три месяца мы увидели, что, как ни странно, к сожалению, есть департаменты и управления, которые не заинтересованы в быстром развитии области, а надеются работать по старым схемам и пользоваться своим служебным положением. По Бычкову ждем конкретику, по Мартынюку – спецпроверку. Татьяна Викторовна закончит аудит по департаментам. Мы сядем вместе и разграничим все по-новому абсолютно.

— Еще не думали, как?

— Хотим раз в месяц делать итоги и построить новую структуру. Но мы пока только так думаем. Потому что те поручения, которые я хотел бы видеть в быстром исполнении, действительно тормозятся из-за некомпетентности. Чиновникикак-то так привыкли работать в раскачке, медленно, спокойно, вяло. Есть команда, которая нацелена на быстрый результат, и мы не хотим, чтоб Николаевская область была на каком-то 19-20 месте.

— Вы считаете, что турборежим всегда необходим?

— Вы знаете, да. Вот единственный раз, когда Николаевщина заняла первое место по принятию бюджета.

— Но мы – не законодательный орган, как Верховная Рада, которая работает в так называемом турборежиме, результаты которого еще не ясны. Какие процессы в Николаевской области можно провести в быстром темпе? Это целесообразно?

— Это организационный момент, который касается всей области, включая все районы. От районов точно также многое зависит. Пример – дороги. Когда мы быстро организовались, в большинстве районов до Нового года была сделана проезжаемость, несмотря на то, что нам ставили сумасшедшие горе-руководители палки в колеса.

— Кто именно?

— Служба автомобильных дорог. Когда руководство на уровне Украины отстраняет Харлана (Денис Харлан – скандальный экс-руководитель ДП «Николаевоблавтодор» - ПН) от исполнения обязанностей на время проведения проверки его деятельности, человек умудряется забрать гербовую печать и бегать по области, прячась, чтоб мы не смогли составить документы, которые нужны для эксплуатации дорог в области.

Я, ПОЧЕМУ-ТО, УВЕРЕН, ЧТО ТАКАЯ РАБОТА ВЕДЕТСЯ

— Три месяца назад оперативники СБУ и полиции провели обыски в Облавтодоре и САД. По их итогам никому не объявили о подозрении. Вам что-то известно о результатах итогах обысков? Или это было давление на Харлана?

— Я могу сказать, что это не точка, не конец. Есть новая политика государства по поводу коррупционных схем. Она касается непосредственно руководителей силовых органов региона – СБУ, полиции, прокуратуры. Мы собираемся и обсуждаем острые моменты.

— В чем заключается новая политика?

— Мы хотим показать результат, который уже зафиксирован. Разберем пример по бюджету. Как платились налоги? Это все правоохранительный контроль платежей. Я пришел три месяца назад, и у нас, грубо говоря, было 90 миллионов. Посмотрим, что мы будем иметь под конец 2020 года. Если мы увидим 320 миллионов собственных денег, это будет говорить о том, что деньги начали поступать в бюджет.

— Но пока о результатах проверки вы не можете сказать?

— Нет, я могу сказать, что это лишь следственные действия. Подозрение вручается, когда закончены следственные действия. Сейчас они продолжаются.

— Как вы можете оценить работу главы управления Службы безопасности в Николаевской области Виталия Герсака? Вас одновременно представили, вы декларировали фактически одни и те же цели – борьба с коррупцией, «как было – не будет», и так далее. Вы сейчас довольны его работой?

представление Александра Стадника и Виталия Герсака, слева направо: Стадник, помощник Президента Андрей Ермак, глава СБУ Иван Баканов, Герсак

— Я оцениваю его очень хорошо. Посмотрите, сколько было событий за последние три месяца: задержание нескольких преступных лидеров и группировок, закрытие всех игровых залов и нелегальных заправочных станций, начиная от жидкого топлива до газового. Пресекается коррупционная составляющая, в том числе и по ОГА. То есть, вы знаете, что были обыски в ОГА и в мэрии. К СБУ еще добавилось управление стратегических расследований Нацполиции Николаевской области. Это всё показывает хороший результат, и я честно говорю Герсаку: «Спасибо». Всё, что должно быть в руководителе: принципиальность, чёткость, понимание того, что мы «пришли» в область для общества, что мы за людей.

— Все достижения, которые вы сейчас перечислили – это, в первую очередь, работа других силовых структур – полиции и Госбюро расследований, которые вы не назвали. И я хочу вам напомнить, что основная задача Службы безопасности Украины – это обеспечение национальной безопасности и реакция на внешние и внутренние угрозы. Скажите, в этом плане Герсак справляется? Практически за полгода я не увидела выполнения Герсаком его прямых обязанностей. Закрытие заправок и обыски у предпринимателей – это задача криминальной милиции.

— Я продолжительное время был с этим связан и я понимаю, что такое контрразведка. Это не такая операция, как закрытие нелегальной АЗС, игровых залов. Это целый объем работы, который связан с очень серьезной ответственностью. Есть люди, продающие гостайны, работающие на Россию, завербованные. И нельзя просто так прийти и арестовать такого человека, потому что задача СБУ перекрывать полностью весь канал, выявить все звенья общения с этим человеком, а они могут быть разбросаны по всей Украине. Такие вопросы решаются благодаря огромному количеству работы, большому трудоемкому процессу. У меня был пример непосредственно такого направления. Два года назад, когда в Кабинете Министров личного переводчика премьер-министра взяли на информации, которая касалась передачи данных российским спецслужбам, СБУ раскрыли всю цепочку.

— Николаевская область очень специфическая в этом плане. К тому же, недавно, в декабре 2019 года николаевец Александр Штоц, военнослужащий 56-й бригады, перешел на сторону террористов. Оттуда, из ДНР он даже интервью дал. В контексте хотя бы этой ситуации, вам известно, николаевское подразделение СБУ занимается выявлением сепаратистов? Или только заправки закрывает?

— Я думаю, что да. Но это не мой источник информации. Я физически не имею к нему доступа. Если честно, я почему-то уверен, что такая работа ведется. По крайней мере, я бы хотел, чтоб так было. Я вам даже скажу, в шутку, что даже если бы я знал, что такую работу не делают, не дай Бог, то я бы все равно, в жизни не сказал бы вам об этом, чтобы не подрывать нашу национальную безопасность. Мы должны показать врагу, что мы сильные.

ЗА ГОД БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ПЯТЬ САДИКОВ И ПЯТЬ ШКОЛ

— Вернемся к вопросам области. Владимир Зеленский в декабре 2019 года поставил задачу, чтоб во всех областях были пункты скорой медицинской помощи. Проводится ли уже работа по данному проекту и осуществляется ли поиск персонала, машин и водителей?

— Как только мы сертифицируем все медицинские учреждения и получим доступ к Национальной службе здоровья, мы будем понимать по проекту. Это будет в январе-феврале. У нас уже будет определена карта, понимание децентрализации, где будет ОТГ, по перспективному плану. Это всё нужно, чтобы не промазать и не построить пункты скорой медицинской помощи там, где она не нужна, – чтобы было удобно всем добраться. Есть нормы: в сельской местности 20 минут едет скорая от клиента до больницы, в городе – 10 минут. А БСМП – это скорая первичная помощь.

— То есть, в феврале уже будет понятно, где будут пункты?

— Нет, в феврале уже будет карта, где и сколько надо будет реализовать таких проектов. Потому что, по программе Президента «100 школ, 100 садиков, 100 стадионов» уже есть эта карта. Мы понимаем, что есть проекты, которые до моего прихода уже начали, но их не достроили. Мы их включили в эту программу, пытаемся быстро в этом году уже реализовать.

— Я видела у вас на странице в Facebook публикацию, в которой вы с народным депутатом Александром Пасечным, что хотите по программе Зеленского «100 школ, 100 садиков, 100 стадионов» построить три стадиона в Первомайске, Баштанке и Очакове. Есть ли необходимость в стадионах, если за период независимости Украины, в Николаевской области не было построено ни одной школы? Мало того, два года назад рухнула отремонтированная школа в Новом Буге.

— Два дня назад я говорил по этому поводу с руководителем УКС (начальник управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации Илья Лукин - ПН). Мы хотим, чтоб все областные заказы выполняли через УКС. Это нам даст возможность уйти от коррупционных схем, начинать и заканчивать строительства. Мы сможем контролировать подрядчика и понимать всю проблематику, знать сроки. Когда мы тянем с началом постройки, деньги, которые инвестирует государство, не успевают реализоваться и идут обратно в казну. Всё это практиковалось потому, что так было выгодно зарабатывать, потому что цены на строительство меняются, деньги не реализуются, замораживаются.

— Расскажите по поводу целесообразности постройки стадионов. Для кого и для чего? Учитывая тот факт, что в том же Николаеве из семи стадионов матчи проводят только на одном-двух, на остальных проходят выставки кошек, собак и выступления так называемых проповедников.

— Мы определяем постройку по запросам населения. Кому нужен садик, кому – школа, а кому – стадион. Есть школы, которые не достроены, какой-то из корпусов. Мы заканчиваем строительство, исходя из старого проекта, что-то корректируем и проводим документацию в соответствии с законодательством. Как, например, наш аэропорт: он будто разделен и технически, и фактически. Смотрится не очень. За год будут построены пять садиков и пять школ.

— Уже готовятся проекты, вы уже разговаривали с Лукиным по этой теме?

— Нет, уже готовятся… Есть школы, которые были недостроены. Например, школа готова, там учатся 200 детей, а есть второй корпус, он начался, но он не достроился. Но под него уже есть и проект, и экспертиза, но не было финансирования, вот мы достраиваем этот корпус.

— Вы упомянули аэропорт, который вам достался от предшественников. Вы являетесь связующим звеном между областью и центральный аппаратом. Как в центральном аппарате смотрят на аэропорт?

— Нормально смотрят. Вообще нормально. Полноценно, нормально.

— К примеру, министр инфраструктуры Криклий, он говорит о финансовой поддержке? Она будет?

— Будет. Есть понимание. Вот какая у меня задача? Чтоб показать эффективность какого-то направления, надо сначала его запустить. Моя задача – запустить, хотя бы, рейсы на Киев.

— Криклий это поддерживает?

Да, он поддерживает.

— Он просто говорит: «Классно, работайте!» или делает какие-то шаги в этом направлении?

— Вы же были в Очакове, когда туда приезжал Президент. Когда он спрашивал по мосту и по аэропорту. С того момента мы получили семь сертификатов. Чтобы говорить с теми же авиаперевозчиками, мы же понимаем, что это не автобус запустить. Это воздушное судно. И оно должно быть максимально безопасным. И на это должны быть соответствующие документы. У нашего аэропорта таких документов на 100% нет. Они могут быть внутренними, но не международными. Вот мы знаем, что сейчас они летают в Египет. Мы получили сертификаты. Нам осталось установить эту систему светосигнального оборудования. На данный момент мы можем в хорошую погоду поднимать и сажать судна. Но как только наступит туман, самолет не сядет. А что это значит? Мы начнем не выполнять контракт. Судно пойдет на другой аэропорт, это другие затраты. Поэтому министр полностью поддерживает…

— Вы говорите о сертификатах, о том, что мы их получаем – это и есть поддержка государства, по вашим словам. Но я говорю о финансовой составляющей. Для того, чтоб получить один из сертификатов, нам необходимо было купить детектор взрывчатых веществ. Для этого директор аэропорта упрашивал облсовет выделить ему деньги, в итоге детектор купили за областные средства, за три миллиона. То есть, поддержка от государства есть, но она, скорее, номинальная. Зато активно поддерживаются государственными средствами аэропорты в Запорожье и Одессе. Будут ли вливания в наш аэропорт, вы об этом с министром говорили?

— Конечно. Но мы же все понимаем, чтоб получить какие-то финансы, их надо освоить. Мы могли бы получить финансы, но мы бы их не освоили, потому что все, что мы делаем, упирается в те же документы. В те же сертификаты, и тому подобное. Оно все друг с другом связано. А по поводу областного совета, я беру на себя полную ответственность, я заявляю, что у некоторых депутатов принципиально политическая позиция такая – чем хуже для новой власти, тем лучше для них. То есть, чем больше они дискредитируют новую власть и не дают возможности развиваться, тем для них это лучше. Это политика.

— Вам известно, когда пройдут выборы? Также есть информация, что вас хотят назначить главой штаба. Об этом говорят несколько нардепов. Вы согласитесь?

— У меня нет позиции «соглашусь – не соглашусь». Я думаю, вряд ли меня назначат туда. Есть куда больше людей более свободных. Дат выборов пока нет.

— Я знаю, вы проводите собеседования с главами РГА, хотя Зеленский планирует ликвидацию таких структур. Целесообразно ли назначать сейчас людей, на оставшийся год? Люди, возможно, выходцы из бизнеса, какая у них мотивация идти в госуправление, на маленькую зарплату, еще и на год.

— Конечно, это сложно, так как это уровень ниже. Они – члены моей команды. Если они зайдут и помогут не просто мне, как руководителю, а и людям в районе. Чтобы люди увидели, что мы можем что-то строить, что-то делать. Для меня это ценные люди, так как у нас проблема с кадрами в целом. Тяжело найти человека, который сможет зайти в команду помочь, несмотря на то, что завтра структуры не будет.

— Учитывая то, что на данный момент «такая политика», многие главы РГА работающие при экс-президенте были переназначены, политику чьих сейчас активно не поддерживают. Вот вы говорите «эти люди ценны», чем эти люди ценны? Та же Алла Воробьева (глава Николаевской РГА - ПН).

— Все очень просто. К примеру, новый глава областной государственной администрации, все по закону должны написать заявление на увольнение, или их необходимо переназначить. В этот момент РГА «парализуется», никто в этот момент не работает. Старые сотрудники думают, что работать уже не будут и не хотят действовать, регулировать важные и серьезные вопросы. При этом работа становится неподвижной. Именно поэтому и было принято такое решение «переназначить» людей, над которыми есть возможность избежать критики. У меня есть рычаги управления. Мы будем проводить собрания непосредственно в каждом районе, мы будем общаться с людьми, выяснять проблематику местного социума и через определенное время будем оценивать, как выполняются обязанности главами районной администрации. Хочу обозначить, что подводить итоги мы будем не через год, а пару месяцев, после поручения заданий местным властям. Мы будем поднимать акценты нового бюджета «2020 – 2021», а именно в каком районе и какое вложение нам необходимо сделать. Это могут быть инвестиция в инфраструктуру, или важно будет поддержать какую-то социальную сферу. Не пообщавшись с людьми, нельзя выделить сумму, которая устроит всех. Соответственно, сотрудники РГА и были переназначены, чтоб работа не прекращалась, а параллельно мы ищем людей, которые захотят зайти и реализовать политику нашей команды. Но только лишь с одной целью – «для людей».

В НИКОЛАЕВЕ, КАК И В ОДЕССЕ, ЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

— Вопрос о Судостроительном заводе (бывший завод имени 61 коммунара - ПН). Недавно Арсен Аваков подписал проект с французским правительством о строительстве 20 патрульных катеров. Что об этом известно? Готов ли уже проект?

— Пока эта вся информация только в правительстве. Арсен Борисович меня проинформировал, что как только будет конкретика в документах и датах, он лично приедет в Николаев, чтобы представить этот проект.

— Насколько мне известно, завод имени 61 коммунара - это фактически единственный судостроительный завод в Украине. На данный момент месторасположение штаба ВМС в Одессе, но у нас много инструментов, которые помогут дислоцироваться штабу ВМС тут, в особенности, учитывая факт строительства кораблей в нашем городе. У нас есть адмиралтейство, а Одесса – это больше туристический город. По вашему мнению, есть ли возможность перенести штаб ВМС в Николаев?

— Я разговаривал на эту тему с определенными людьми и поддерживаю такое решение, ведь в Николаеве, как и в Одессе, есть для этого необходимые инструменты. Но это такой проект, который должен вмещать в себе политическую целесообразность, о рычагах управления которой мы с вами говорили ранее. Я думаю, мы не раз будем возвращаться к этому вопросу.

— Вы сделали такой вывод после диалога с определенными людьми?

— Просто лично от меня этот вопрос не зависит. У меня была возможность обсудить этот вопрос с одним николаевским генералом, не буду называть фамилию, чтоб не раскрывать некоторые нюансы. Лично он считает, что «где оно уже есть, там оно и должно уже оставаться». Это равносильно тому, что от нас забрали таможню и перенесли ее в Херсон, невзирая на то, что у нас во всех смыслах гораздо лучше инфраструктура, чем в Херсоне.

— Вы ранее писали у себя в Facebook, что на предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» будет перерасчет по коммунальным платежам, и об этом говорят достаточно долго. Состоится ли перерасчет коммунальных платежей?

— Я, как простой житель николаевской квартиры, понимаю, что последние два месяца, как минимум, были теплыми, но, невзирая на это, пришли космические платежки. А если будет минус двадцать? У людей будет паника. «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ должны в первую очередь проводить информационную работу с населением, чтоб каждый желающий мог задать вопрос. Выходить на брифинги, показывать со слайдами на примере платежи, общую ценовую политику, где скидка, сравнивать цены с прошлым годом на платежи услуг. Не нужно рисовать картины, нужны всего пара примеров, чтоб люди это видели и слышали, тогда у людей будет понимание происходящего. А мы, как ОГА, со своей стороны будем, как минимум, контролировать и вносить свои предложения для премьер-министра, чтоб корректировка происходила немножко по-другому. В «Николаевоблтеплоэнерго» сегодня сказали очень правильно: «Александр Васильевич, ну мы же не можем просто взять и вручную переписать закон на снижение тарифов, даже если мы этого очень хотим». Они за это могут понести ответственность в правоохранительных органах. У нас есть НКРЕКП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг - ПН), которая является регулятором, непосредственно, она дает цены на тарифы. Мы только исполнители. Сегодня было принято решение встретиться в выделенном мной кабинете, со всей необходимой информацией и провести пресс-конференцию.

Продолжение интервью об увлечениях и хобби Александра Стадника вы можете прочитать на сайте NikLifeпо этой ссылке.

Над интервью работали: Юлия Акимова, Мария Горшкова, Юлия Миллер, Елена Машталирук, Анастасия Добрянская, Анастасия Михайлова. Специально для «Преступности.НЕТ».