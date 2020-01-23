«Они хотят один, но мы будем проталкивать два»: Транспортная комиссия горсовета Николаева согласовала передачу мостов «Укравтодору»

В четверг, 23 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли согласовали проект решения о передачи Ингульского и Варваровского мостов в собственность государства.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Мы подготовили проект решения касательно передачи из коммунальной собственности в государственную собственность моста через реку Ингул и моста через реку Южный Буг, которые сейчас находятся на балансе КП «ЭЛУ Автодорог», - проинформировала чиновница управления коммунального имущества Николаевского горсовета.

Депутат Сергей Шульгач предложил прописать в проекте решения, что передача должна осуществиться без финансовых вложений со стороны города. Однако чиновница отметила, что это невозможно, потому что изначально нужно обсудить это с принимающей стороной. Также депутат Шульгач уточнил, передаются ли вместе с мостами столбы освещение, подъездных путей, ограждение и другое. На что чиновница отметила, что передача имущества будет комплексная.

— Они хотят один (мост, - ПН), но мы будем проталкивать два, - заявила чиновница.

Глава комиссии Владимир Евтушенко возмутился тем, что при докладе этого вопроса не присутствовал никто из профильных чиновников, которые бы могли объяснить какие-то технические аспекты.

В итоге, четыре присутствующих члена комиссии согласовали данный вопрос для вынесения на сессию горсовета.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора»

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Новый министр инфраструктуры Владисилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.

При этом, новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.

Стоит добавить, что нардеп Игорь Негулевский уверен, что при ремонте Варваровского моста горвласть Николаева украдет деньги. В частности, по его словам уже есть готовый проект на реконструкцию моста. В ответ на заявления нардепа Александр Сенкевич предложил отдать Варваровский мост на баланс Укравтодору.

Как известно, летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен. Стоит отметить, что в ходе подписания договора с директором польской фирмы, директор ДЖКХ Сергей Коренев обещал, что каждые два месяца будут отчитываться о проделанной работе. Как известно выполнить проект фирма должна 31 марта 2020 года.

Однако, мэр Александр Сенкевич заявил, что с польской компанией, которая выиграла тендер по разработке проектно-сметной документации могут разорвать договор, по причине того, что фирма до сих пор не предоставила какой-то промежуточной информации.

Позже стало известно, что «Укравтодор» готов забрать себе на баланс проблемные Варваровский и Ингульский мосты в Николаеве, а также выделить средства из госбюджета на разработку проектной документации по их реконструкции и профинансировать сами работы. Помимо этого, в Мининфраструктуры согласовали выделение денег на проектирование строительства «японского моста» в Николаеве.

Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков удивился тому, что ни один чиновник из присутствующих на его визите, не поднял вопрос касательно двух проблемных николаевских мостов - Ингульского и Варваровского. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич сообщил, что проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору» уже подготовлен и 6 февраля он будет вынесен на сессию Николаевского горсовета.